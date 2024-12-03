https://ria.ru/20241203/muraveva-1987096039.html
Представитель Ирины Муравьевой опроверг сообщения о ее госпитализации
Представитель Ирины Муравьевой опроверг сообщения о ее госпитализации - РИА Новости, 03.12.2024
Представитель Ирины Муравьевой опроверг сообщения о ее госпитализации
Народная артистка России, актриса Малого театра Ирина Муравьева в порядке, недавно вернулась с гастролей, сообщил РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:40
2024-12-03T14:40
2024-12-03T14:40
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ирина муравьева
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Народная артистка России, актриса Малого театра Ирина Муравьева в порядке, недавно вернулась с гастролей, сообщил РИА Новости ее представитель. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали, что актриса якобы была госпитализирована с резкими болями в животе. "С ней все в порядке", - сказал собеседник агентства, добавив, что 75-летняя артистка недавно вернулась с гастролей. Ирина Муравьева родилась 8 февраля 1949 года в Москве. С 1993 года служит в Малом театре. Большой успех к Муравьевой пришел после того, как в 1979 году Владимир Меньшов пригласил ее на роль Людмилы Свиридовой в свою картину "Москва слезам не верит". Не менее популярными стали роли Нины Соломатиной в "Карнавале" и Нади Клюевой в "Самой обаятельной и привлекательной". Ирина Муравьева – лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства РФ в области культуры.
https://ria.ru/20241030/ilin-1980883186.html
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россия, москва, ссср, ирина муравьева, владимир меньшов, малый театр
Культура, Россия, Москва, СССР, Ирина Муравьева, Владимир Меньшов, Малый театр
Представитель Ирины Муравьевой опроверг сообщения о ее госпитализации
Представитель Ирины Муравьевой опроверг сообщения о госпитализации актрисы