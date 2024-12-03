https://ria.ru/20241203/moskva-1987051522.html

В Москве назвали возможную причину крупного ДТП с автобусом

В Москве назвали возможную причину крупного ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.12.2024

В Москве назвали возможную причину крупного ДТП с автобусом

Виновником крупного ДТП с участием автобуса Мосгортранса и 15 автомобилей на Ленинградском проспекте на севере Москвы, по предварительной информации, стал... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:32

2024-12-03T11:32

2024-12-03T12:02

происшествия

авто

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Виновником крупного ДТП с участием автобуса Мосгортранса и 15 автомобилей на Ленинградском проспекте на севере Москвы, по предварительной информации, стал водитель легковушки, резко затормозивший на скользкой дороге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что возле дома номер 37 на Ленинградском проспекте столкнулись автобус и 15 автомобилей. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что из-за аварии движение в сторону центра Москвы по дублёру затруднено. На месте работают оперативные службы. В результате ДТП в автобусе Мосгортранса пострадавших нет. "Предварительно, виновник аварии - одна из легковушек, которая резко затормозила", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241129/mkad-1986579742.html

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происшествия, авто, москва, мосгортранс