Рейтинг@Mail.ru
В Москве назвали возможную причину крупного ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 03.12.2024 (обновлено: 12:02 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/moskva-1987051522.html
В Москве назвали возможную причину крупного ДТП с автобусом
В Москве назвали возможную причину крупного ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.12.2024
В Москве назвали возможную причину крупного ДТП с автобусом
Виновником крупного ДТП с участием автобуса Мосгортранса и 15 автомобилей на Ленинградском проспекте на севере Москвы, по предварительной информации, стал... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:32
2024-12-03T12:02
происшествия
авто
москва
мосгортранс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987018582_8:0:1270:710_1920x0_80_0_0_48d2272480a504470e0a548aa0699da0.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Виновником крупного ДТП с участием автобуса Мосгортранса и 15 автомобилей на Ленинградском проспекте на севере Москвы, по предварительной информации, стал водитель легковушки, резко затормозивший на скользкой дороге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что возле дома номер 37 на Ленинградском проспекте столкнулись автобус и 15 автомобилей. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что из-за аварии движение в сторону центра Москвы по дублёру затруднено. На месте работают оперативные службы. В результате ДТП в автобусе Мосгортранса пострадавших нет. "Предварительно, виновник аварии - одна из легковушек, которая резко затормозила", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241129/mkad-1986579742.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987018582_191:0:1138:710_1920x0_80_0_0_d77d6408d483994c4a79f0b1f677d853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, москва, мосгортранс
Происшествия, Авто, Москва, Мосгортранс
В Москве назвали возможную причину крупного ДТП с автобусом

ДТП с 15 машинами в Москве могло спровоцировать резко затормозившее авто

© Кадр видео из соцсетейМассовое ДТП с участием автобуса на Ленинградском проспекте в Москве
Массовое ДТП с участием автобуса на Ленинградском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Кадр видео из соцсетей
Массовое ДТП с участием автобуса на Ленинградском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Виновником крупного ДТП с участием автобуса Мосгортранса и 15 автомобилей на Ленинградском проспекте на севере Москвы, по предварительной информации, стал водитель легковушки, резко затормозивший на скользкой дороге, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что возле дома номер 37 на Ленинградском проспекте столкнулись автобус и 15 автомобилей. В Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что из-за аварии движение в сторону центра Москвы по дублёру затруднено. На месте работают оперативные службы. В результате ДТП в автобусе Мосгортранса пострадавших нет.
"Предварительно, виновник аварии - одна из легковушек, которая резко затормозила", - сказал собеседник агентства.
МКАД в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На МКАД произошло массовое ДТП
29 ноября, 22:22
 
ПроисшествияАвтоМоскваМосгортранс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала