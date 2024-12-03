Рейтинг@Mail.ru
Москвичи выберут рецепт салата "Оливье" - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/moskva-1987029347.html
Москвичи выберут рецепт салата "Оливье"
Москвичи выберут рецепт салата "Оливье" - РИА Новости, 03.12.2024
Москвичи выберут рецепт салата "Оливье"
Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут столичный рецепт салата "Оливье", также горожане ответят на вопросы о составе салатов "Крабовый", "Мимоза",... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:29
2024-12-03T10:29
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bfe70c04af4c37ee37ecf5053b6aaca.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут столичный рецепт салата "Оливье", также горожане ответят на вопросы о составе салатов "Крабовый", "Мимоза", "Селедка под шубой" и холодца, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В новом голосовании проекта "Активный гражданин" пользователи составят московские рецепты любимых блюд и выберут необычную начинку для традиционного новогоднего угощения - салата "Оливье", - говорится в тексте. Уточняется, что жители столицы ответят на вопрос о составе классического варианта этого салата. Горожане решат, какая мясная начинка подходит больше - вареная колбаса, говядина, курица, индейка, язык или салат вовсе должен быть вегетарианским. "Кроме того, участники голосования поделятся рецептами приготовления "Селедки под шубой". Результаты опроса покажут порядок формирования слоев салата", - пояснили в материале. Помимо того, москвичи ответят, какие консервы они используют для приготовления салата "Мимоза": горбушу, треску, тунец, сайру или скумбрию. Еще горожанам предложат выбрать ингредиенты салата "Крабовый". "Другой вопрос посвятят холодцу. Блюдо, приготовление которого требует много времени, традиционно появляется на столах по особым случаям. Его рецепт не меняется, но добавлять желатин или нет - каждый решает сам. Поскольку мнения о влиянии желатина на вкус блюда разнятся", - добавили в тексте.
https://ria.ru/20241201/produkty-1986693189.html
https://ria.ru/20241127/multfilmy-1985841137.html
https://ria.ru/20241203/prazdnik-1986999039.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982694819_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fb31f25d458e8c19f4dc50cf5dda5040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Москвичи выберут рецепт салата "Оливье"

Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут столичный рецепт салата "Оливье"

© iStock.com / DronGОливье
Оливье - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / DronG
Оливье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут столичный рецепт салата "Оливье", также горожане ответят на вопросы о составе салатов "Крабовый", "Мимоза", "Селедка под шубой" и холодца, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В новом голосовании проекта "Активный гражданин" пользователи составят московские рецепты любимых блюд и выберут необычную начинку для традиционного новогоднего угощения - салата "Оливье", - говорится в тексте.
Люди за праздничным столом - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол в этом году
1 декабря, 08:35
Уточняется, что жители столицы ответят на вопрос о составе классического варианта этого салата. Горожане решат, какая мясная начинка подходит больше - вареная колбаса, говядина, курица, индейка, язык или салат вовсе должен быть вегетарианским.
"Кроме того, участники голосования поделятся рецептами приготовления "Селедки под шубой". Результаты опроса покажут порядок формирования слоев салата", - пояснили в материале.
Семья смотрит телевизор - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Топ-40 лучших новогодних мультфильмов, которые стоит посмотреть
27 ноября, 12:10
Помимо того, москвичи ответят, какие консервы они используют для приготовления салата "Мимоза": горбушу, треску, тунец, сайру или скумбрию. Еще горожанам предложат выбрать ингредиенты салата "Крабовый".
"Другой вопрос посвятят холодцу. Блюдо, приготовление которого требует много времени, традиционно появляется на столах по особым случаям. Его рецепт не меняется, но добавлять желатин или нет - каждый решает сам. Поскольку мнения о влиянии желатина на вкус блюда разнятся", - добавили в тексте.
Праздничные украшения - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Названы самые популярные способы вызвать новогоднее настроение
Вчера, 04:36
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала