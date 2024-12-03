https://ria.ru/20241203/moskva-1987029347.html

Москвичи выберут рецепт салата "Оливье"

Москвичи выберут рецепт салата "Оливье" - РИА Новости, 03.12.2024

Москвичи выберут рецепт салата "Оливье"

Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут столичный рецепт салата "Оливье", также горожане ответят на вопросы о составе салатов "Крабовый", "Мимоза",... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:29

2024-12-03T10:29

2024-12-03T10:29

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Москвичи в проекте "Активный гражданин" выберут столичный рецепт салата "Оливье", также горожане ответят на вопросы о составе салатов "Крабовый", "Мимоза", "Селедка под шубой" и холодца, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В новом голосовании проекта "Активный гражданин" пользователи составят московские рецепты любимых блюд и выберут необычную начинку для традиционного новогоднего угощения - салата "Оливье", - говорится в тексте. Уточняется, что жители столицы ответят на вопрос о составе классического варианта этого салата. Горожане решат, какая мясная начинка подходит больше - вареная колбаса, говядина, курица, индейка, язык или салат вовсе должен быть вегетарианским. "Кроме того, участники голосования поделятся рецептами приготовления "Селедки под шубой". Результаты опроса покажут порядок формирования слоев салата", - пояснили в материале. Помимо того, москвичи ответят, какие консервы они используют для приготовления салата "Мимоза": горбушу, треску, тунец, сайру или скумбрию. Еще горожанам предложат выбрать ингредиенты салата "Крабовый". "Другой вопрос посвятят холодцу. Блюдо, приготовление которого требует много времени, традиционно появляется на столах по особым случаям. Его рецепт не меняется, но добавлять желатин или нет - каждый решает сам. Поскольку мнения о влиянии желатина на вкус блюда разнятся", - добавили в тексте.

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https://ria.ru/20241127/multfilmy-1985841137.html

https://ria.ru/20241203/prazdnik-1986999039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество