https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html

В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа

В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа - РИА Новости, 03.12.2024

В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа

Премьер Молдавии Дорин Речан вел переговоры с Румынией о закупке газа по льготным ценам, сообщил на слушаниях в парламенте министр энергетики Виктор Парликов. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:49

2024-12-03T16:49

2024-12-03T16:49

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румыния

кишинев

дорин речан

молдовагаз

газпром

природный газ

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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан вел переговоры с Румынией о закупке газа по льготным ценам, сообщил на слушаниях в парламенте министр энергетики Виктор Парликов. В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. "С июня мы обратились за поддержкой, в том числе к нашим партнерам в Румынии, чтобы получить контракт по льготной цене. Насколько мне известно, дискуссии премьер-министров о получении льготной цены, потому что в основном в этом и заключалась суть, чтобы мы могли получать объемы по хорошим ценам через контракт, дающий нам преимущество или политическую поддержку, закончились уже после выборов", - заявил Парликов, отвечая на вопрос, почему власти заранее не готовились к повышению цен на газ. Он отметил, что рассказать об итогах этих переговорах может только сам Речан. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241110/moldavija-1982915027.html

https://ria.ru/20241126/gaz-1985847668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, румыния, кишинев, дорин речан, молдовагаз, газпром, природный газ, в мире