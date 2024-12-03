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В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа - РИА Новости, 03.12.2024
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16:49 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/moldaviya-1987131435.html
В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа
В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа - РИА Новости, 03.12.2024
В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа
Премьер Молдавии Дорин Речан вел переговоры с Румынией о закупке газа по льготным ценам, сообщил на слушаниях в парламенте министр энергетики Виктор Парликов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:49
2024-12-03T16:49
экономика
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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан вел переговоры с Румынией о закупке газа по льготным ценам, сообщил на слушаниях в парламенте министр энергетики Виктор Парликов. В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. "С июня мы обратились за поддержкой, в том числе к нашим партнерам в Румынии, чтобы получить контракт по льготной цене. Насколько мне известно, дискуссии премьер-министров о получении льготной цены, потому что в основном в этом и заключалась суть, чтобы мы могли получать объемы по хорошим ценам через контракт, дающий нам преимущество или политическую поддержку, закончились уже после выборов", - заявил Парликов, отвечая на вопрос, почему власти заранее не готовились к повышению цен на газ. Он отметил, что рассказать об итогах этих переговорах может только сам Речан. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241110/moldavija-1982915027.html
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экономика, молдавия, румыния, кишинев, дорин речан, молдовагаз, газпром, природный газ, в мире
Экономика, Молдавия, Румыния, Кишинев, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, Природный газ, В мире
В Молдавии рассказали о переговорах с Румынией по закупке газа

Молдавский премьер Речан вел переговоры с Румынией о льготной закупке газа

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 дек — РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан вел переговоры с Румынией о закупке газа по льготным ценам, сообщил на слушаниях в парламенте министр энергетики Виктор Парликов.
В пятницу Национальное агентство по регулированию энергетики приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
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"С июня мы обратились за поддержкой, в том числе к нашим партнерам в Румынии, чтобы получить контракт по льготной цене. Насколько мне известно, дискуссии премьер-министров о получении льготной цены, потому что в основном в этом и заключалась суть, чтобы мы могли получать объемы по хорошим ценам через контракт, дающий нам преимущество или политическую поддержку, закончились уже после выборов", - заявил Парликов, отвечая на вопрос, почему власти заранее не готовились к повышению цен на газ.
Он отметил, что рассказать об итогах этих переговорах может только сам Речан.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
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ЭкономикаМолдавияРумынияКишиневДорин РечанМолдовагазГазпромПриродный газВ мире
 
 
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