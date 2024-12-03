https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html
Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой
Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой - РИА Новости, 03.12.2024
Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой
Участники антиправительственного митинга в Тбилиси, занявшие часть центра города, обстреливают пиротехникой строй бойцов спецназа с щитами, те отвечают... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:25
2024-12-03T23:25
2024-12-03T23:25
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Участники антиправительственного митинга в Тбилиси, занявшие часть центра города, обстреливают пиротехникой строй бойцов спецназа с щитами, те отвечают слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости. Противостояние идет на проспекте Руставели, который протестующие частично заняли после своего оттеснения от парламента Грузии спецназом. Предположительно, к полной очистке проспекта Руставели от участников митинга силовики приступят рано утром в среду, как они это делали в предыдущие дни. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980366318.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси
Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой
Участники митинга в Тбилиси обстреливают строй спецназа пиротехникой и газом