https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html

Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой

Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой - РИА Новости, 03.12.2024

Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой

Участники антиправительственного митинга в Тбилиси, занявшие часть центра города, обстреливают пиротехникой строй бойцов спецназа с щитами, те отвечают... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:25

2024-12-03T23:25

2024-12-03T23:25

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Участники антиправительственного митинга в Тбилиси, занявшие часть центра города, обстреливают пиротехникой строй бойцов спецназа с щитами, те отвечают слезоточивым газом, передает корреспондент РИА Новости. Противостояние идет на проспекте Руставели, который протестующие частично заняли после своего оттеснения от парламента Грузии спецназом. Предположительно, к полной очистке проспекта Руставели от участников митинга силовики приступят рано утром в среду, как они это делали в предыдущие дни. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси