Эксперты обсудили итоги интеграции в преддверии юбилея Союзного государства
Митин заявил, что связи России и Беларуси помогают противостоять санкциям
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Об успехе объединения России и Беларуси в Союзное государство лучше всего говорят цифры: в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 14% и составил три триллиона рублей; ни с одной другой страной такого темпа роста нет, сообщил в ходе видеомоста Москва – Минск, посвященного 25-летию создания СГ, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин.
"В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 14% по сравнению с предыдущим. Это объемный и красноречивый показатель. Ни с одной другой страной таких темпов роста нет – плюс 14%! И девять месяцев этого года говорят о том, что эта цифра в итоге будет превышена. Объем инвестиций тоже поражает. Вот в прошлом году Беларусь получила льготный кредит от России в 105 миллиардов рублей. Сегодня отобрано уже 20 совместных инвестиционных проекта стоимостью 74 миллиарда рублей. Выбранные направления составляют основу промышленной политики. Это авиастроение, микроэлектроника, автомобилестроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение и напрямую связанная с промышленностью сфера торговли", - уточнил Митин.
Депутат напомнил о том, что еще в советские времена в Белоруссии были сконцентрированы наиболее значимые структурообразующие предприятий, и сотрудничество с ними у России длится куда дольше, чем четверть века.
"Белорусы, как правило, специализировались на сельскохозяйственном, транспортном и тяжелом машиностроении. Россияне – на металлургии и других отраслях промышленности. И эти 25 лет показали, какую перспективу дает такая специализация и концентрация даже спустя годы. Собственно, это во многом и является основой нашего совместного противостояния санкционному давлению, которому подвергаются оба государства", - подчеркнул председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле.