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Эксперты обсудили итоги интеграции в преддверии юбилея Союзного государства - РИА Новости, 03.12.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:23 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/mitin-1987144836.html
Эксперты обсудили итоги интеграции в преддверии юбилея Союзного государства
Эксперты обсудили итоги интеграции в преддверии юбилея Союзного государства - РИА Новости, 03.12.2024
Эксперты обсудили итоги интеграции в преддверии юбилея Союзного государства
Об успехе объединения России и Беларуси в Союзное государство лучше всего говорят цифры: в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 14% и... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:23
2024-12-03T17:23
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
москва
сергей митин
газпром
ростех
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Об успехе объединения России и Беларуси в Союзное государство лучше всего говорят цифры: в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 14% и составил три триллиона рублей; ни с одной другой страной такого темпа роста нет, сообщил в ходе видеомоста Москва – Минск, посвященного 25-летию создания СГ, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин. "В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 14% по сравнению с предыдущим. Это объемный и красноречивый показатель. Ни с одной другой страной таких темпов роста нет – плюс 14%! И девять месяцев этого года говорят о том, что эта цифра в итоге будет превышена. Объем инвестиций тоже поражает. Вот в прошлом году Беларусь получила льготный кредит от России в 105 миллиардов рублей. Сегодня отобрано уже 20 совместных инвестиционных проекта стоимостью 74 миллиарда рублей. Выбранные направления составляют основу промышленной политики. Это авиастроение, микроэлектроника, автомобилестроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение и напрямую связанная с промышленностью сфера торговли", - уточнил Митин. Он также отметил важность взаимодействия крупных российских государственных компаний, таких как "Газпром", "Ростех" и "Росатом", с белорусскими компаниями-гигантами. Этому сотрудничеству в программе промышленной политики Союзного государства, по его словам, уделено особое внимание. Депутат напомнил о том, что еще в советские времена в Белоруссии были сконцентрированы наиболее значимые структурообразующие предприятий, и сотрудничество с ними у России длится куда дольше, чем четверть века. "Белорусы, как правило, специализировались на сельскохозяйственном, транспортном и тяжелом машиностроении. Россияне – на металлургии и других отраслях промышленности. И эти 25 лет показали, какую перспективу дает такая специализация и концентрация даже спустя годы. Собственно, это во многом и является основой нашего совместного противостояния санкционному давлению, которому подвергаются оба государства", - подчеркнул председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле.
https://ria.ru/20241203/sg-1987133826.html
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россия, белоруссия, москва, сергей митин, газпром, ростех, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Митин, Газпром, Ростех, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эксперты обсудили итоги интеграции в преддверии юбилея Союзного государства

Митин заявил, что связи России и Беларуси помогают противостоять санкциям

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Об успехе объединения России и Беларуси в Союзное государство лучше всего говорят цифры: в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 14% и составил три триллиона рублей; ни с одной другой страной такого темпа роста нет, сообщил в ходе видеомоста Москва – Минск, посвященного 25-летию создания СГ, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле Сергей Митин.
"В прошлом году товарооборот между нашими странами увеличился на 14% по сравнению с предыдущим. Это объемный и красноречивый показатель. Ни с одной другой страной таких темпов роста нет – плюс 14%! И девять месяцев этого года говорят о том, что эта цифра в итоге будет превышена. Объем инвестиций тоже поражает. Вот в прошлом году Беларусь получила льготный кредит от России в 105 миллиардов рублей. Сегодня отобрано уже 20 совместных инвестиционных проекта стоимостью 74 миллиарда рублей. Выбранные направления составляют основу промышленной политики. Это авиастроение, микроэлектроника, автомобилестроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение и напрямую связанная с промышленностью сфера торговли", - уточнил Митин.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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Он также отметил важность взаимодействия крупных российских государственных компаний, таких как "Газпром", "Ростех" и "Росатом", с белорусскими компаниями-гигантами. Этому сотрудничеству в программе промышленной политики Союзного государства, по его словам, уделено особое внимание.
Депутат напомнил о том, что еще в советские времена в Белоруссии были сконцентрированы наиболее значимые структурообразующие предприятий, и сотрудничество с ними у России длится куда дольше, чем четверть века.
"Белорусы, как правило, специализировались на сельскохозяйственном, транспортном и тяжелом машиностроении. Россияне – на металлургии и других отраслях промышленности. И эти 25 лет показали, какую перспективу дает такая специализация и концентрация даже спустя годы. Собственно, это во многом и является основой нашего совместного противостояния санкционному давлению, которому подвергаются оба государства", - подчеркнул председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по промышленности и торговле.
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