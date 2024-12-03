https://ria.ru/20241203/mintrans-1987044409.html

По делу экс-замглавы Минтранса арестовали нового фигуранта

По делу экс-замглавы Минтранса арестовали нового фигуранта - РИА Новости, 03.12.2024

По делу экс-замглавы Минтранса арестовали нового фигуранта

Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова по делу экс-замглавы Минтранса Алексея Семенова,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:15

2024-12-03T11:15

2024-12-03T11:16

происшествия

москва

россия

вячеслав смирнов

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеслава Смирнова по делу экс-замглавы Минтранса Алексея Семенова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании в отношении Смирнова Вячеслава Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Дорогомиловский суд столицы отправил Семенова в СИЗО 29 ноября. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, хищения на сумму свыше 200 миллионов рублей фигурируют в деле Семенова, события касаются 2012 года, когда он занимал должность директора департамента программ развития при Минтрансе РФ. Подведомственное Минтрансу ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" специализируется на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли, является системным интегратором по созданию, проектированию и внедрению масштабных решений на транспорте, а также экспертом в области защиты информации и обеспечения транспортной безопасности, говорится на сайте предприятия.

https://ria.ru/20241115/arest-1983919948.html

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происшествия, москва, россия, вячеслав смирнов