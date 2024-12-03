https://ria.ru/20241203/mina-1987141972.html

ВСУ впервые применили армейскую мину против мирного населения в ДНР

ВСУ впервые применили армейскую мину против мирного населения в ДНР - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ впервые применили армейскую мину против мирного населения в ДНР

ВСУ впервые использовали армейскую противопехотную мину (ПОМ) против мирного населения: в Горловке в ДНР погибла женщина в результате взрыва такой мины, заявили РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:15

2024-12-03T17:15

2024-12-03T17:15

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ГОРЛОВКА (ДНР), 3 дек — РИА Новости. ВСУ впервые использовали армейскую противопехотную мину (ПОМ) против мирного населения: в Горловке в ДНР погибла женщина в результате взрыва такой мины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Враг в очередной раз предпринял попытку атаки на Горловку, осуществил сброс с беспилотных летательных аппаратов противопехотных мин. В результате чего одна женщина погибла, одна женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. На текущий момент это зафиксирован первый случай применения армейских противопехотных мин против гражданского населения", - сообщил журналистам замруководителя представительства ДНР СЦКК Сергей Финогеев. Как передает корреспондент РИА Новости, мирная жительница попала на дистанционно установленную мину в микрорайоне "Комсомолец". Снаряд сработал рядом с одним из частных домов и нанес пострадавшей осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины