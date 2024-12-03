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ВСУ впервые применили армейскую мину против мирного населения в ДНР - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/mina-1987141972.html
ВСУ впервые применили армейскую мину против мирного населения в ДНР
ВСУ впервые применили армейскую мину против мирного населения в ДНР - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ впервые применили армейскую мину против мирного населения в ДНР
ВСУ впервые использовали армейскую противопехотную мину (ПОМ) против мирного населения: в Горловке в ДНР погибла женщина в результате взрыва такой мины, заявили РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:15
2024-12-03T17:15
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ГОРЛОВКА (ДНР), 3 дек — РИА Новости. ВСУ впервые использовали армейскую противопехотную мину (ПОМ) против мирного населения: в Горловке в ДНР погибла женщина в результате взрыва такой мины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Враг в очередной раз предпринял попытку атаки на Горловку, осуществил сброс с беспилотных летательных аппаратов противопехотных мин. В результате чего одна женщина погибла, одна женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. На текущий момент это зафиксирован первый случай применения армейских противопехотных мин против гражданского населения", - сообщил журналистам замруководителя представительства ДНР СЦКК Сергей Финогеев. Как передает корреспондент РИА Новости, мирная жительница попала на дистанционно установленную мину в микрорайоне "Комсомолец". Снаряд сработал рядом с одним из частных домов и нанес пострадавшей осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241124/miny-1985236903.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
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горловка, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ впервые применили армейскую мину против мирного населения в ДНР

СЦКК: в Горловке женщина погибла, подорвавшись на армейской противопехотной мине

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГОРЛОВКА (ДНР), 3 дек — РИА Новости. ВСУ впервые использовали армейскую противопехотную мину (ПОМ) против мирного населения: в Горловке в ДНР погибла женщина в результате взрыва такой мины, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Враг в очередной раз предпринял попытку атаки на Горловку, осуществил сброс с беспилотных летательных аппаратов противопехотных мин. В результате чего одна женщина погибла, одна женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. На текущий момент это зафиксирован первый случай применения армейских противопехотных мин против гражданского населения", - сообщил журналистам замруководителя представительства ДНР СЦКК Сергей Финогеев.
Как передает корреспондент РИА Новости, мирная жительница попала на дистанционно установленную мину в микрорайоне "Комсомолец". Снаряд сработал рядом с одним из частных домов и нанес пострадавшей осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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