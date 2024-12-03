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Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совфеде - РИА Новости, 03.12.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
14:01 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/milyaev-1987087589.html
Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совфеде
Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совфеде - РИА Новости, 03.12.2024
Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совфеде
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудил развитие экономики региона в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:01
2024-12-03T14:01
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудил развитие экономики региона в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства. 2 декабря в Москве состоялась рабочая встреча председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания РФ Андрея Кутепова с Миляевым. В мероприятии также принял участие сенатор Совета Федерации от Тульской области Михаил Борщев. На встрече шла речь о развитии экономики. "У всех предприятий сегодня схожие проблемы экономического характера, кадровой обеспеченности, развития промышленности, в том числе оборонного сектора", - цитирует пресс-служба Миляева. В январе – феврале 2025 года в Тульской области планируется провести выездное заседание комитета Совета Федерации по экономической политике. Миляев выразил уверенность, что обсуждение на нем мер поддержки и локализации производств отечественной продукции, проблем с субсидированием процентных ставок и других вопросов будет способствовать решению стоящих перед регионом и страной задач. Тульская область активно участвует в комиссиях Госсовета по всем направлениям. Так, 29 ноября состоялось совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".
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тульская область, россия, москва, дмитрий миляев, андрей кутепов, совет федерации рф
Тульская область, Тульская область, Россия, Москва, Дмитрий Миляев, Андрей Кутепов, Совет Федерации РФ
Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совфеде

Губернатор Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совете Федерации

© Фото : Предоставлено пресс-службой врио губернатора Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой врио губернатора Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудил развитие экономики региона в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
2 декабря в Москве состоялась рабочая встреча председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания РФ Андрея Кутепова с Миляевым. В мероприятии также принял участие сенатор Совета Федерации от Тульской области Михаил Борщев.
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На встрече шла речь о развитии экономики.
"У всех предприятий сегодня схожие проблемы экономического характера, кадровой обеспеченности, развития промышленности, в том числе оборонного сектора", - цитирует пресс-служба Миляева.
В январе – феврале 2025 года в Тульской области планируется провести выездное заседание комитета Совета Федерации по экономической политике.
Миляев выразил уверенность, что обсуждение на нем мер поддержки и локализации производств отечественной продукции, проблем с субсидированием процентных ставок и других вопросов будет способствовать решению стоящих перед регионом и страной задач.
Тульская область активно участвует в комиссиях Госсовета по всем направлениям. Так, 29 ноября состоялось совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".
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Тульская областьТульская областьРоссияМоскваДмитрий МиляевАндрей КутеповСовет Федерации РФ
 
 
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