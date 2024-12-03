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Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совфеде

Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совфеде - РИА Новости, 03.12.2024

Миляев обсудил развитие экономики Тульской области в Совфеде

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудил развитие экономики региона в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:01

2024-12-03T14:01

2024-12-03T14:01

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев обсудил развитие экономики региона в Совете Федерации, сообщает пресс-служба регионального правительства. 2 декабря в Москве состоялась рабочая встреча председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального Собрания РФ Андрея Кутепова с Миляевым. В мероприятии также принял участие сенатор Совета Федерации от Тульской области Михаил Борщев. На встрече шла речь о развитии экономики. "У всех предприятий сегодня схожие проблемы экономического характера, кадровой обеспеченности, развития промышленности, в том числе оборонного сектора", - цитирует пресс-служба Миляева. В январе – феврале 2025 года в Тульской области планируется провести выездное заседание комитета Совета Федерации по экономической политике. Миляев выразил уверенность, что обсуждение на нем мер поддержки и локализации производств отечественной продукции, проблем с субсидированием процентных ставок и других вопросов будет способствовать решению стоящих перед регионом и страной задач. Тульская область активно участвует в комиссиях Госсовета по всем направлениям. Так, 29 ноября состоялось совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность".

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тульская область, россия, москва, дмитрий миляев, андрей кутепов, совет федерации рф