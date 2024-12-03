https://ria.ru/20241203/migratsiya-1987179331.html

Самарский губернатор поднял вопрос миграционной политики в губернской думе

Самарский губернатор поднял вопрос миграционной политики в губернской думе - РИА Новости, 03.12.2024

Самарский губернатор поднял вопрос миграционной политики в губернской думе

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской губернской думы во вторник, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:13

2024-12-03T19:13

2024-12-03T19:13

самарская область

вячеслав федорищев

самарская губернская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953505503_0:220:2560:1660_1920x0_80_0_0_2909233449fb7bc946f4f3b962afc50a.jpg

САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской губернской думы во вторник, сообщила пресс-служба правительства региона. Перед заседанием Федорищев навестил в больнице семиклассника, который в понедельник пострадал в результате школьного конфликта. "Об этом все написали в контексте вопроса, который мы часто с вами обсуждаем - нашей миграционной политики. Мы обращали внимание за последние полгода на инциденты, которые происходили... А вот системная планомерная работа по наведению порядка – это то, что мы с вами должны обеспечивать, каждый на своем участке работы. Давайте вместе с учетом вчерашнего инцидента подготовим нашу законодательную инициативу, Самарской областной думы и правительства Самарской области, на федеральный уровень", - сказал Федорищев на заседании. Губернатор отметил, что рабочую группу по этому вопросу возглавит вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. Федорищев поставил задачу председателю регионального парламента Геннадию Котельникову также курировать эту работу. Через неделю планируется провести рабочую встречу членов областного правительства, депутатов и представителей различных ведомств с губернатором по вопросам миграционной политики. До этого времени необходимо подготовить предложения по решению проблем. "Я на постоянной связи с правоохранительными органами, с руководителем управления МВД - ситуацию обсуждали. У нас совместная позиция, она очень простая. Мы последовательно выступали и выступаем за безопасность региона. Там, где мы видим концентрацию негатива, мы подходим системно и с этим негативом боремся", - отметил Федорищев.

https://ria.ru/20241203/zhelaniya-1987143146.html

https://ria.ru/20241203/vyplaty-1987126971.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, самарская губернская дума