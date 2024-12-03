https://ria.ru/20241203/migratsiya-1987179331.html
Самарский губернатор поднял вопрос миграционной политики в губернской думе
Самарский губернатор поднял вопрос миграционной политики в губернской думе - РИА Новости, 03.12.2024
Самарский губернатор поднял вопрос миграционной политики в губернской думе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской губернской думы во вторник, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:13
2024-12-03T19:13
2024-12-03T19:13
самарская область
вячеслав федорищев
самарская губернская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953505503_0:220:2560:1660_1920x0_80_0_0_2909233449fb7bc946f4f3b962afc50a.jpg
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской губернской думы во вторник, сообщила пресс-служба правительства региона. Перед заседанием Федорищев навестил в больнице семиклассника, который в понедельник пострадал в результате школьного конфликта. "Об этом все написали в контексте вопроса, который мы часто с вами обсуждаем - нашей миграционной политики. Мы обращали внимание за последние полгода на инциденты, которые происходили... А вот системная планомерная работа по наведению порядка – это то, что мы с вами должны обеспечивать, каждый на своем участке работы. Давайте вместе с учетом вчерашнего инцидента подготовим нашу законодательную инициативу, Самарской областной думы и правительства Самарской области, на федеральный уровень", - сказал Федорищев на заседании. Губернатор отметил, что рабочую группу по этому вопросу возглавит вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. Федорищев поставил задачу председателю регионального парламента Геннадию Котельникову также курировать эту работу. Через неделю планируется провести рабочую встречу членов областного правительства, депутатов и представителей различных ведомств с губернатором по вопросам миграционной политики. До этого времени необходимо подготовить предложения по решению проблем. "Я на постоянной связи с правоохранительными органами, с руководителем управления МВД - ситуацию обсуждали. У нас совместная позиция, она очень простая. Мы последовательно выступали и выступаем за безопасность региона. Там, где мы видим концентрацию негатива, мы подходим системно и с этим негативом боремся", - отметил Федорищев.
https://ria.ru/20241203/zhelaniya-1987143146.html
https://ria.ru/20241203/vyplaty-1987126971.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953505503_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_4e7218e7728b1d67efa66e9010459871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев, самарская губернская дума
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самарская Губернская Дума
Самарский губернатор поднял вопрос миграционной политики в губернской думе
Федорищев поднял вопрос самарской миграционной политики в губернской думе
САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской губернской думы во вторник, сообщила пресс-служба правительства региона.
Перед заседанием Федорищев
навестил в больнице семиклассника, который в понедельник пострадал в результате школьного конфликта.
"Об этом все написали в контексте вопроса, который мы часто с вами обсуждаем - нашей миграционной политики. Мы обращали внимание за последние полгода на инциденты, которые происходили... А вот системная планомерная работа по наведению порядка – это то, что мы с вами должны обеспечивать, каждый на своем участке работы. Давайте вместе с учетом вчерашнего инцидента подготовим нашу законодательную инициативу, Самарской областной думы и правительства Самарской области
, на федеральный уровень", - сказал Федорищев на заседании.
Губернатор отметил, что рабочую группу по этому вопросу возглавит вице-губернатор - руководитель департамента внутренней политики Самарской области Александр Фетисов. Федорищев поставил задачу председателю регионального парламента Геннадию Котельникову также курировать эту работу.
Через неделю планируется провести рабочую встречу членов областного правительства, депутатов и представителей различных ведомств с губернатором по вопросам миграционной политики. До этого времени необходимо подготовить предложения по решению проблем.
"Я на постоянной связи с правоохранительными органами, с руководителем управления МВД - ситуацию обсуждали. У нас совместная позиция, она очень простая. Мы последовательно выступали и выступаем за безопасность региона. Там, где мы видим концентрацию негатива, мы подходим системно и с этим негативом боремся", - отметил Федорищев.