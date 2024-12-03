https://ria.ru/20241203/migranty-1987148052.html
В Верхневолжье мигрантам будет запрещено работать в 82 сферах деятельности
В Верхневолжье мигрантам будет запрещено работать в 82 сферах деятельности - РИА Новости, 03.12.2024
В Верхневолжье мигрантам будет запрещено работать в 82 сферах деятельности
Со следующего года в Тверской области более чем в два раза увеличен перечень видов деятельности, по которым запрещено трудоустройство иностранных граждан,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:35
2024-12-03T17:35
2024-12-03T17:35
тверская область
игорь руденя
тверская область
мигранты
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Со следующего года в Тверской области более чем в два раза увеличен перечень видов деятельности, по которым запрещено трудоустройство иностранных граждан, теперь их будет 82, сообщает пресс-служба регионального правительства. Решение принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Отмечается, что в Верхневолжье последовательно решается задача по сокращению числа иностранных граждан, задействованных в экономике региона. Для этого принимаются различные меры. Увеличивается стоимость патентов, устанавливается запрет на определенные виды экономической деятельности, которыми могут заниматься иностранцы. Работа ведется в интересах коренного населения: высвобождаются рабочие места, которые могут занять жители Верхневолжья, в том числе молодежь. "У нас эта работа ведется системно. Постарались максимально учесть позицию бизнеса. Но при этом вопросы стратегической безопасности государства остаются в приоритете", - приводит пресс-служба слова Рудени. В 2025 году будет увеличен перечень видов экономической деятельности, по которым использование труда мигрантов не допускается. В этом году использование иностранной рабочей силы запрещено по 36 видам экономической деятельности, в следующем - по 82 видам. В частности, по 52 видам экономической деятельности вводится полный запрет, по 30-ти - с ограничениями по отдельным профессиям. Так, полностью запрещено использование иностранной рабочей силы в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; забора, очистки и распределения воды; сбора и обработки сточных вод; на производствах компьютеров; в деятельности водного транспорта. Запрет касается также издательской, телевизионной деятельности, радиовещания, организации развлечений, разработки компьютерного обеспечения и программ, ремонта компьютеров и предметов личного потребления, научных исследований, деятельности в сфере информационных технологий, аренды и лизинга, ветеринарии, туристических агентств, общественных и некоммерческих организаций, по обеспечению безопасности и прочих. Кроме того, в перечень запрета по отдельным профессиям вошли растениеводство и животноводство, рыболовство, переработка мяса и рыбы, производство молочной продукции, хлебобулочных изделий, растительных масел и жиров, мукомольных, пищевых продуктов, кормов для животных, бумаги, нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств и материалов. Ограничения касаются также производства электрического оборудования, транспортных средств, мебели, ремонта, монтажа машин и оборудования и других видов деятельности. В материале отмечается, что продолжат действовать запреты и ограничения по всем видам экономической деятельности, которые были введены в 2024 году. Это, в частности, запрет на использование труда мигрантов в сферах образования и здравоохранения, финансовых услуг, архитектуры, розничной и оптовой торговли, предоставления социальных услуг, административно-хозяйственной, транспортной, рекламной деятельности, деятельности по подбору персонала и других. С ограничениями по отдельным профессиям – в сфере лесоводства и лесозаготовки, обработки древесины, производства пластмассовых, металлических изделий. В основном иностранные граждане, привлекаемые по патентам, в Верхневолжье могут работать по профессиям, не требующим квалификации: например, грузчиками и подсобными рабочими. В 2025 году в Тверской области увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов до 14 973 рублей – на 39,4% выше нынешнего уровня. На сегодняшний день она самая высокая в Центральном федеральном округе.
https://ria.ru/20241202/karta-1986896845.html
https://ria.ru/20241129/gumgruz-1986522349.html
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игорь руденя, тверская область, мигранты
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Мигранты
В Верхневолжье мигрантам будет запрещено работать в 82 сферах деятельности
В Тверской области с 2025 года мигрантам запретят работать в 82 сферах
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Со следующего года в Тверской области более чем в два раза увеличен перечень видов деятельности, по которым запрещено трудоустройство иностранных граждан, теперь их будет 82, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени.
Отмечается, что в Верхневолжье последовательно решается задача по сокращению числа иностранных граждан, задействованных в экономике региона. Для этого принимаются различные меры. Увеличивается стоимость патентов, устанавливается запрет на определенные виды экономической деятельности, которыми могут заниматься иностранцы. Работа ведется в интересах коренного населения: высвобождаются рабочие места, которые могут занять жители Верхневолжья, в том числе молодежь.
"У нас эта работа ведется системно. Постарались максимально учесть позицию бизнеса. Но при этом вопросы стратегической безопасности государства остаются в приоритете", - приводит пресс-служба слова Рудени.
В 2025 году будет увеличен перечень видов экономической деятельности, по которым использование труда мигрантов не допускается. В этом году использование иностранной рабочей силы запрещено по 36 видам экономической деятельности, в следующем - по 82 видам. В частности, по 52 видам экономической деятельности вводится полный запрет, по 30-ти - с ограничениями по отдельным профессиям.
Так, полностью запрещено использование иностранной рабочей силы в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; забора, очистки и распределения воды; сбора и обработки сточных вод; на производствах компьютеров; в деятельности водного транспорта. Запрет касается также издательской, телевизионной деятельности, радиовещания, организации развлечений, разработки компьютерного обеспечения и программ, ремонта компьютеров и предметов личного потребления, научных исследований, деятельности в сфере информационных технологий, аренды и лизинга, ветеринарии, туристических агентств, общественных и некоммерческих организаций, по обеспечению безопасности и прочих.
Кроме того, в перечень запрета по отдельным профессиям вошли растениеводство и животноводство, рыболовство, переработка мяса и рыбы, производство молочной продукции, хлебобулочных изделий, растительных масел и жиров, мукомольных, пищевых продуктов, кормов для животных, бумаги, нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств и материалов. Ограничения касаются также производства электрического оборудования, транспортных средств, мебели, ремонта, монтажа машин и оборудования и других видов деятельности.
В материале отмечается, что продолжат действовать запреты и ограничения по всем видам экономической деятельности, которые были введены в 2024 году. Это, в частности, запрет на использование труда мигрантов в сферах образования и здравоохранения, финансовых услуг, архитектуры, розничной и оптовой торговли, предоставления социальных услуг, административно-хозяйственной, транспортной, рекламной деятельности, деятельности по подбору персонала и других. С ограничениями по отдельным профессиям – в сфере лесоводства и лесозаготовки, обработки древесины, производства пластмассовых, металлических изделий.
В основном иностранные граждане, привлекаемые по патентам, в Верхневолжье могут работать по профессиям, не требующим квалификации: например, грузчиками и подсобными рабочими.
В 2025 году в Тверской области увеличена стоимость патента для трудовых мигрантов до 14 973 рублей – на 39,4% выше нынешнего уровня. На сегодняшний день она самая высокая в Центральном федеральном округе.