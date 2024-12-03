https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

"Не организовывать кишлаки": глава СПЧ высказался о мигрантах

"Не организовывать кишлаки": глава СПЧ высказался о мигрантах - РИА Новости, 03.12.2024

"Не организовывать кишлаки": глава СПЧ высказался о мигрантах

Глава Совета при Президенте России по правам человека Валерий Фадеев выступил за ужесточение выдачи российского гражданства мигрантам. Своим мнением он... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:20

2024-12-03T14:20

2024-12-03T23:45

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава Совета при Президенте России по правам человека Валерий Фадеев выступил за ужесточение выдачи российского гражданства мигрантам. Своим мнением он поделился в интервью РБК."Страна должна быть открыта, но правила приема мигрантов в нашу страну и выдачи им паспортов должны быть очень жесткими", — отметил он.По словам Фадеева, выдача российского гражданства миллионам иностранцев привела к тому, что многие дети в школах не могут говорить по-русски, так как и их родители сами не всегда им владеют. Такие люди, считает глава СПЧ, никогда не смогут социализироваться."Нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов", — сказал он.Фадеев также призвал разрешать приезжать трудовым мигрантам только при заключении срочного контракта на работу, нарушение которого, по его мнению, должно стать поводом для выдворения.Президент России Владимир Путин заявлял, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркнул, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Кроме того, Путин добавил, что мигранты, приехавшие в Россию, должны жить в "человеческих условиях" и пользоваться всеми благами.

https://ria.ru/20241128/migranty-1986179331.html

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html

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общество, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, владимир путин