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МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии
МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии - РИА Новости, 03.12.2024
МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии
МИД Грузии сообщает, что послы Литвы, Латвии и Эстонии вызваны в министерство из-за санкций против грузинских властей, заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:55
2024-12-03T16:55
2024-12-03T16:55
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. МИД Грузии сообщает, что послы Литвы, Латвии и Эстонии вызваны в министерство из-за санкций против грузинских властей, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. "В МИД Грузии были вызваны чрезвычайные и полномочные послы Литвы и Эстонии, а также временный поверенный в делах посольства Латвии в Грузии Дариус Виткаускас, Марге Мардисалу-Кахари и Лолита Ленкевич. На встрече была выражена обеспокоенность в связи с санкциями трёх стран в отношении глав правительства Грузии и грузинских правоохранителей",- отмечено в заявлении МИД. По данным ведомства, на встрече было отмечено, что этот шаг не соответствует рамкам партнерских отношений между странами.
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в мире, грузия, литва, латвия, эстония
В мире, Грузия, Литва, Латвия, Эстония
МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии
МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии из-за санкций против властей