https://ria.ru/20241203/mid-1987132867.html

МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии

МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии - РИА Новости, 03.12.2024

МИД Грузии вызвал послов Литвы, Латвии и Эстонии

МИД Грузии сообщает, что послы Литвы, Латвии и Эстонии вызваны в министерство из-за санкций против грузинских властей, заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:55

2024-12-03T16:55

2024-12-03T16:55

в мире

грузия

литва

латвия

эстония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg

ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. МИД Грузии сообщает, что послы Литвы, Латвии и Эстонии вызваны в министерство из-за санкций против грузинских властей, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. "В МИД Грузии были вызваны чрезвычайные и полномочные послы Литвы и Эстонии, а также временный поверенный в делах посольства Латвии в Грузии Дариус Виткаускас, Марге Мардисалу-Кахари и Лолита Ленкевич. На встрече была выражена обеспокоенность в связи с санкциями трёх стран в отношении глав правительства Грузии и грузинских правоохранителей",- отмечено в заявлении МИД. По данным ведомства, на встрече было отмечено, что этот шаг не соответствует рамкам партнерских отношений между странами.

https://ria.ru/20241202/gruziya-1986815709.html

грузия

литва

латвия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, литва, латвия, эстония