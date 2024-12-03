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Киев не хочет забирать своих же военных из плена, заявили в МИД - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/mid-1987011875.html
Киев не хочет забирать своих же военных из плена, заявили в МИД
Киев не хочет забирать своих же военных из плена, заявили в МИД - РИА Новости, 03.12.2024
Киев не хочет забирать своих же военных из плена, заявили в МИД
Киевский режим продолжает саботировать процесс обмена пленными и не хочет забирать 630 военнопленных - граждан Украины, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:42
2024-12-03T08:42
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
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татьяна москалькова
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Киевский режим продолжает саботировать процесс обмена пленными и не хочет забирать 630 военнопленных - граждан Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - написала она в своём Telegram-канале. Проблема заключается в том, что они не забирают своих людей - 630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Владимиру Зеленскому, добавила она. "Он от них отказался. И вчера Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала их имена. Все 630 фамилий, имен, отчеств, дат рождения",- пояснила Захарова. "Поэтому, когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдаёт Украине её людей — это враньё. Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!" - подчеркнула она. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в России, и выразила надежду на включение их в ближайший обменный процесс. Захарова ранее заявляла, что Украина использует тему обмена военнослужащими и создает видимость усилий по возвращению своих военных для давления на Россию. Она отмечала, что Киев в рамках обмена забирает националистов, вычеркивая из обменных списков обычных мобилизованных, в том числе тех, кто сдался в плен добровольно.
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000696.html
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987007601.html
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украина, россия, киев, мария захарова, татьяна москалькова, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Татьяна Москалькова, Владимир Зеленский, В мире
Киев не хочет забирать своих же военных из плена, заявили в МИД

Захарова: Киев не хочет забирать своих же военных из плена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Киевский режим продолжает саботировать процесс обмена пленными и не хочет забирать 630 военнопленных - граждан Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов", - написала она в своём Telegram-канале.
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Проблема заключается в том, что они не забирают своих людей - 630 граждан Украины, попавших в плен, не нужны Владимиру Зеленскому, добавила она.
"Он от них отказался. И вчера Татьяна Николаевна Москалькова опубликовала их имена. Все 630 фамилий, имен, отчеств, дат рождения",- пояснила Захарова.
"Поэтому, когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдаёт Украине её людей — это враньё. Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!" - подчеркнула она.
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Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала в своем Telegram-канале список из 630 украинских военнослужащих, которые более года находятся в России, и выразила надежду на включение их в ближайший обменный процесс.
Захарова ранее заявляла, что Украина использует тему обмена военнослужащими и создает видимость усилий по возвращению своих военных для давления на Россию. Она отмечала, что Киев в рамках обмена забирает националистов, вычеркивая из обменных списков обычных мобилизованных, в том числе тех, кто сдался в плен добровольно.
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