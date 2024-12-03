https://ria.ru/20241203/metro-1987151864.html

В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро

В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро - РИА Новости, 03.12.2024

В Москве женщина выжила после падения на рельсы в метро

Женщина выжила после падения на рельсы на станции "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:50

2024-12-03T17:50

2024-12-03T17:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Женщина выжила после падения на рельсы на станции "Бабушкинская" Калужско-Рижской линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее дептранс писал, что на Калужско-Рижской линии нет движения от станции "Медведково" до "Бабушкинской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. "На станции "Бабушкинская" женщина упала на рельсы, вытащили живой", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что обстоятельства происшествия и состояние пострадавшей уточняются.

https://ria.ru/20240316/sobaka-1933520324.html

москва

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2024

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происшествия, москва