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В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР - РИА Новости, 03.12.2024
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14:55 03.12.2024 (обновлено: 17:22 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/metro-1987101683.html
В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР
В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР - РИА Новости, 03.12.2024
В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР
В Киеве начало затапливать новую станцию метро "Демиевская", сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:55
2024-12-03T17:22
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Киеве начало затапливать новую станцию метро "Демиевская", сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье."Ранее из-за протекания тоннеля эту ветку перекрывали на восемь месяцев. Потом тоннель отремонтировали и движение открыли. Теперь снова пошла вода", — говорится в публикации.Год назад власти украинской столицы заявили, что из-за угрозы затопления шесть станций синей ветки метро закрываются на ремонт на полгода, хотя продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Ситуация рассматривалась на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Позже украинское МВД сообщило об обысках в офисах Киевского метрополитена, "Метрострое" и в структурных подразделениях городской администрации.В середине марта глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении и сложил мандат депутата горсовета. В ноябре ему предъявили обвинения в служебной халатности.
https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html
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Вода на станции метро в Киеве, построенной в 2010 году
Вода на станции метро в Киеве, построенной в 2010 году
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в мире, киев, денис шмыгаль, мвд украины, метрострой
В мире, Киев, Денис Шмыгаль, МВД Украины, Метрострой
В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР

В Киеве начало затапливать станцию метро "Демиевская" после ремонта

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Киеве начало затапливать новую станцию метро "Демиевская", сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
"Ранее из-за протекания тоннеля эту ветку перекрывали на восемь месяцев. Потом тоннель отремонтировали и движение открыли. Теперь снова пошла вода", — говорится в публикации.
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"Демиевская" — 47-я станция киевского метрополитена, открыта в 2010 году. Расположена в Голосеевском районе, на Оболонско-Теремковской линии. Ее открытие планировалось в 2007-2008 годах, но из-за недостатка финансирования и технических проблем запуск откладывался.

Год назад власти украинской столицы заявили, что из-за угрозы затопления шесть станций синей ветки метро закрываются на ремонт на полгода, хотя продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Ситуация рассматривалась на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Позже украинское МВД сообщило об обысках в офисах Киевского метрополитена, "Метрострое" и в структурных подразделениях городской администрации.
В середине марта глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении и сложил мандат депутата горсовета. В ноябре ему предъявили обвинения в служебной халатности.
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