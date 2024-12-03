В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР
В Киеве начало затапливать станцию метро "Демиевская" после ремонта
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Киеве начало затапливать новую станцию метро "Демиевская", сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
"Ранее из-за протекания тоннеля эту ветку перекрывали на восемь месяцев. Потом тоннель отремонтировали и движение открыли. Теперь снова пошла вода", — говорится в публикации.
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"Демиевская" — 47-я станция киевского метрополитена, открыта в 2010 году. Расположена в Голосеевском районе, на Оболонско-Теремковской линии. Ее открытие планировалось в 2007-2008 годах, но из-за недостатка финансирования и технических проблем запуск откладывался.
Год назад власти украинской столицы заявили, что из-за угрозы затопления шесть станций синей ветки метро закрываются на ремонт на полгода, хотя продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Ситуация рассматривалась на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Позже украинское МВД сообщило об обысках в офисах Киевского метрополитена, "Метрострое" и в структурных подразделениях городской администрации.
В середине марта глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении и сложил мандат депутата горсовета. В ноябре ему предъявили обвинения в служебной халатности.