https://ria.ru/20241203/metro-1987101683.html

В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР

В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР - РИА Новости, 03.12.2024

В Киеве начала протекать станция метро, построенная не при СССР

В Киеве начало затапливать новую станцию метро "Демиевская", сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:55

2024-12-03T14:55

2024-12-03T17:22

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В Киеве начало затапливать новую станцию метро "Демиевская", сообщил Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье."Ранее из-за протекания тоннеля эту ветку перекрывали на восемь месяцев. Потом тоннель отремонтировали и движение открыли. Теперь снова пошла вода", — говорится в публикации.Год назад власти украинской столицы заявили, что из-за угрозы затопления шесть станций синей ветки метро закрываются на ремонт на полгода, хотя продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Ситуация рассматривалась на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Позже украинское МВД сообщило об обысках в офисах Киевского метрополитена, "Метрострое" и в структурных подразделениях городской администрации.В середине марта глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении и сложил мандат депутата горсовета. В ноябре ему предъявили обвинения в служебной халатности.

https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html

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Вода на станции метро в Киеве, построенной в 2010 году Вода на станции метро в Киеве, построенной в 2010 году 2024-12-03T14:55 true PT0M18S

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в мире, киев, денис шмыгаль, мвд украины, метрострой