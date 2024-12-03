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Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа - РИА Новости, 03.12.2024
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18:07 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/meta-1987157490.html
Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа
Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа - РИА Новости, 03.12.2024
Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа
Компания Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) пытается задобрить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:07
2024-12-03T18:07
в мире
технологии
сша
флорида
россия
дональд трамп
марк цукерберг
ник клегг
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Компания Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) пытается задобрить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, признавая слишком жесткую цензуру в своих соцсетях, пишет британская газета Financial Times. "Meta* признала, что в прошлом была слишком сурова в вопросах модерации контента, в качестве первого шага в сторону... Трампа, в то время как исполнительный директор компании Марк Цукерберг добивается "активной роли" в дебатах о формировании политики в сфере технологий с предстоящей американской администрацией. Глава Meta* по международным отношениям Ник Клегг заявил, что платформа "немного переусердствовала", когда дело касалось модерации контента, связанного с пандемией - уступка, чтобы, кажется, задобрить... (Трампа - ред.) который ранее неоднократно обвинял компанию в цензуре", - пишет издание. В конце ноября советник Трампа Стивен Миллер, который в новой администрации займет должность заместителя главы аппарата по политическим вопросам, сообщил о том, что Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Газета Politico со ссылкой на источник писала, что Цукерберг во Флориде встретился также с членами будущей администрации Трампа. Представитель Meta* подтвердил изданию информацию о встрече Цукерберга с Трампом и членами его команды, добавив, что глава корпорации благодарен Трампу за приглашение на ужин. В сентябре Трамп, будучи кандидатом в президенты, утверждал, что после покушения на него, совершенного в июле, Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах. СМИ ранее сообщали, что Трамп в своей новой книге "Спасти Америку" обвинял Цукерберга в подготовке заговора против него во время президентских выборов 2020 года и пригрозил тюрьмой в случае организации заговора в 2024 году. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968827784.html
https://ria.ru/20241128/tramp-1986135366.html
https://ria.ru/20240829/zagovor-1969153180.html
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в мире, технологии, сша, флорида, россия, дональд трамп, марк цукерберг, ник клегг, politico, nbc
В мире, Технологии, США, Флорида, Россия, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, Ник Клегг, Politico, NBC
Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа

Meta пытается задобрить Трампа, признавая слишком жесткую цензуру в соцсетях

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Компания Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) пытается задобрить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, признавая слишком жесткую цензуру в своих соцсетях, пишет британская газета Financial Times.
"Meta* признала, что в прошлом была слишком сурова в вопросах модерации контента, в качестве первого шага в сторону... Трампа, в то время как исполнительный директор компании Марк Цукерберг добивается "активной роли" в дебатах о формировании политики в сфере технологий с предстоящей американской администрацией. Глава Meta* по международным отношениям Ник Клегг заявил, что платформа "немного переусердствовала", когда дело касалось модерации контента, связанного с пандемией - уступка, чтобы, кажется, задобрить... (Трампа - ред.) который ранее неоднократно обвинял компанию в цензуре", - пишет издание.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В палате представителей США прокомментировали признание Цукерберга
27 августа, 18:35
В конце ноября советник Трампа Стивен Миллер, который в новой администрации займет должность заместителя главы аппарата по политическим вопросам, сообщил о том, что Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Газета Politico со ссылкой на источник писала, что Цукерберг во Флориде встретился также с членами будущей администрации Трампа. Представитель Meta* подтвердил изданию информацию о встрече Цукерберга с Трампом и членами его команды, добавив, что глава корпорации благодарен Трампу за приглашение на ужин.
В сентябре Трамп, будучи кандидатом в президенты, утверждал, что после покушения на него, совершенного в июле, Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах.
СМИ ранее сообщали, что Трамп в своей новой книге "Спасти Америку" обвинял Цукерберга в подготовке заговора против него во время президентских выборов 2020 года и пригрозил тюрьмой в случае организации заговора в 2024 году.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде
28 ноября, 07:04
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
СМИ: Трамп пригрозил Цукербергу тюрьмой
29 августа, 11:10
 
В миреТехнологииСШАФлоридаРоссияДональд ТрампМарк ЦукербергНик КлеггPoliticoNBC
 
 
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