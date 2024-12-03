https://ria.ru/20241203/meta-1987157490.html

Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа

Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа - РИА Новости, 03.12.2024

Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа

Компания Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) пытается задобрить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:07

2024-12-03T18:07

2024-12-03T18:07

в мире

технологии

сша

флорида

россия

дональд трамп

марк цукерберг

ник клегг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982088906_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d7e90e0731c88f9ab43c61c47bf58c5a.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Компания Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) пытается задобрить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, признавая слишком жесткую цензуру в своих соцсетях, пишет британская газета Financial Times. "Meta* признала, что в прошлом была слишком сурова в вопросах модерации контента, в качестве первого шага в сторону... Трампа, в то время как исполнительный директор компании Марк Цукерберг добивается "активной роли" в дебатах о формировании политики в сфере технологий с предстоящей американской администрацией. Глава Meta* по международным отношениям Ник Клегг заявил, что платформа "немного переусердствовала", когда дело касалось модерации контента, связанного с пандемией - уступка, чтобы, кажется, задобрить... (Трампа - ред.) который ранее неоднократно обвинял компанию в цензуре", - пишет издание. В конце ноября советник Трампа Стивен Миллер, который в новой администрации займет должность заместителя главы аппарата по политическим вопросам, сообщил о том, что Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Газета Politico со ссылкой на источник писала, что Цукерберг во Флориде встретился также с членами будущей администрации Трампа. Представитель Meta* подтвердил изданию информацию о встрече Цукерберга с Трампом и членами его команды, добавив, что глава корпорации благодарен Трампу за приглашение на ужин. В сентябре Трамп, будучи кандидатом в президенты, утверждал, что после покушения на него, совершенного в июле, Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах. СМИ ранее сообщали, что Трамп в своей новой книге "Спасти Америку" обвинял Цукерберга в подготовке заговора против него во время президентских выборов 2020 года и пригрозил тюрьмой в случае организации заговора в 2024 году. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.* Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20240827/tsukerberg-1968827784.html

https://ria.ru/20241128/tramp-1986135366.html

https://ria.ru/20240829/zagovor-1969153180.html

сша

флорида

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, флорида, россия, дональд трамп, марк цукерберг, ник клегг, politico, nbc