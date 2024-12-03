Financial Times рассказала, как Meta* пытается задобрить Трампа
Meta пытается задобрить Трампа, признавая слишком жесткую цензуру в соцсетях
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Компания Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) пытается задобрить победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, признавая слишком жесткую цензуру в своих соцсетях, пишет британская газета Financial Times.
"Meta* признала, что в прошлом была слишком сурова в вопросах модерации контента, в качестве первого шага в сторону... Трампа, в то время как исполнительный директор компании Марк Цукерберг добивается "активной роли" в дебатах о формировании политики в сфере технологий с предстоящей американской администрацией. Глава Meta* по международным отношениям Ник Клегг заявил, что платформа "немного переусердствовала", когда дело касалось модерации контента, связанного с пандемией - уступка, чтобы, кажется, задобрить... (Трампа - ред.) который ранее неоднократно обвинял компанию в цензуре", - пишет издание.
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В конце ноября советник Трампа Стивен Миллер, который в новой администрации займет должность заместителя главы аппарата по политическим вопросам, сообщил о том, что Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Газета Politico со ссылкой на источник писала, что Цукерберг во Флориде встретился также с членами будущей администрации Трампа. Представитель Meta* подтвердил изданию информацию о встрече Цукерберга с Трампом и членами его команды, добавив, что глава корпорации благодарен Трампу за приглашение на ужин.
В сентябре Трамп, будучи кандидатом в президенты, утверждал, что после покушения на него, совершенного в июле, Цукерберг пообещал ему свой голос на выборах.
СМИ ранее сообщали, что Трамп в своей новой книге "Спасти Америку" обвинял Цукерберга в подготовке заговора против него во время президентских выборов 2020 года и пригрозил тюрьмой в случае организации заговора в 2024 году.
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Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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