https://ria.ru/20241203/merts-1987206404.html

Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов

Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов - РИА Новости, 03.12.2024

Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов

Главный конкурент действующего канцлера Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц утверждает, что никогда не ставил президенту... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:35

2024-12-03T23:35

2024-12-03T23:35

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владимир путин

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Главный конкурент действующего канцлера Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц утверждает, что никогда не ставил президенту России Владимиру Путину никаких ультиматумов по поставке Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в бундестаге. Ранее Шольц в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в "русскую рулетку" c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием. Мерц ранее изъявил готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. "Я никогда не ставил Путину ультиматумов. Я предложил снять для Украины ограничение по дальности (ударов по РФ - ред.) и разрешить поставку Taurus (Киеву - ред.). В каждом из случаев на условиях, определяемых Украиной, а не нами или мной. Все остальное, что утверждается, - ложь", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube-канале фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Таким образом политик ответил на вопрос журналистки, всё ли ещё он придерживается позиции, что Москве необходимо ставить условия по прекращению обстрела украинской инфраструктуры. Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идёт о "недоразумении", уточнив, что ставить Москве ультиматумы - не его задача. "Я предложил дать Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход войны. В контексте прекращения огня", - добавил он. Мерц также заявил, что Шольц якобы придал его словам иной смысл, когда охарактеризовал его высказывания, как "игру в русскую рулетку". Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 32% избирателей, Альтернативу для Германии - 18%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, "Зеленых" - 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - по 4%. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241203/sholts-1987121388.html

https://ria.ru/20240314/sholts-1933041162.html

https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html

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