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Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов - РИА Новости, 03.12.2024
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23:35 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/merts-1987206404.html
Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов
Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов - РИА Новости, 03.12.2024
Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов
Главный конкурент действующего канцлера Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц утверждает, что никогда не ставил президенту... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T23:35
2024-12-03T23:35
в мире
россия
украина
киев
фридрих мерц
олаф шольц
владимир путин
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Главный конкурент действующего канцлера Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц утверждает, что никогда не ставил президенту России Владимиру Путину никаких ультиматумов по поставке Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в бундестаге. Ранее Шольц в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в "русскую рулетку" c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием. Мерц ранее изъявил готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. "Я никогда не ставил Путину ультиматумов. Я предложил снять для Украины ограничение по дальности (ударов по РФ - ред.) и разрешить поставку Taurus (Киеву - ред.). В каждом из случаев на условиях, определяемых Украиной, а не нами или мной. Все остальное, что утверждается, - ложь", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube-канале фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Таким образом политик ответил на вопрос журналистки, всё ли ещё он придерживается позиции, что Москве необходимо ставить условия по прекращению обстрела украинской инфраструктуры. Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идёт о "недоразумении", уточнив, что ставить Москве ультиматумы - не его задача. "Я предложил дать Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход войны. В контексте прекращения огня", - добавил он. Мерц также заявил, что Шольц якобы придал его словам иной смысл, когда охарактеризовал его высказывания, как "игру в русскую рулетку". Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 32% избирателей, Альтернативу для Германии - 18%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, "Зеленых" - 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - по 4%. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241203/sholts-1987121388.html
https://ria.ru/20240314/sholts-1933041162.html
https://ria.ru/20241202/sholts-1986825723.html
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в мире, россия, украина, киев, фридрих мерц, олаф шольц, владимир путин, хдс/хсс, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, Владимир Путин, ХДС/ХСС, НАТО
Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов

Глава ХДС Мерц: никогда не ставил Путину ультиматумов по поставке Taurus Киеву

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Главный конкурент действующего канцлера Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц утверждает, что никогда не ставил президенту России Владимиру Путину никаких ультиматумов по поставке Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в бундестаге.
Ранее Шольц в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в "русскую рулетку" c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием. Мерц ранее изъявил готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
Олаф Шольц в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Решение Шольца по Украине вызвало недоумение в Германии
Вчера, 16:19
"Я никогда не ставил Путину ультиматумов. Я предложил снять для Украины ограничение по дальности (ударов по РФ - ред.) и разрешить поставку Taurus (Киеву - ред.). В каждом из случаев на условиях, определяемых Украиной, а не нами или мной. Все остальное, что утверждается, - ложь", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube-канале фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Таким образом политик ответил на вопрос журналистки, всё ли ещё он придерживается позиции, что Москве необходимо ставить условия по прекращению обстрела украинской инфраструктуры. Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идёт о "недоразумении", уточнив, что ставить Москве ультиматумы - не его задача. "Я предложил дать Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход войны. В контексте прекращения огня", - добавил он. Мерц также заявил, что Шольц якобы придал его словам иной смысл, когда охарактеризовал его высказывания, как "игру в русскую рулетку".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Шольца поставили на место после нового обещания Украине
14 марта, 19:10
Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 32% избирателей, Альтернативу для Германии - 18%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, "Зеленых" - 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - по 4%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Федеральный канцлер Олаф Шольц во время прибытия в Киев, 2 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев
2 декабря, 11:40
 
В миреРоссияУкраинаКиевФридрих МерцОлаф ШольцВладимир ПутинХДС/ХССНАТО
 
 
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