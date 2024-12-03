Конкурент Шольца заявил, что не ставил Путину ультиматумов
Глава ХДС Мерц: никогда не ставил Путину ультиматумов по поставке Taurus Киеву
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Главный конкурент действующего канцлера Олафа Шольца, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц утверждает, что никогда не ставил президенту России Владимиру Путину никаких ультиматумов по поставке Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в бундестаге.
Ранее Шольц в ходе первой предвыборной речи обратился к Мерцу с призывом не играть в "русскую рулетку" c безопасностью ФРГ через ультиматумы поставок Киеву ракет Taurus и ударов по РФ дальнобойным оружием. Мерц ранее изъявил готовность в случае своего избрания канцлером выдвинуть России "ультиматум" о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.
"Я никогда не ставил Путину ультиматумов. Я предложил снять для Украины ограничение по дальности (ударов по РФ - ред.) и разрешить поставку Taurus (Киеву - ред.). В каждом из случаев на условиях, определяемых Украиной, а не нами или мной. Все остальное, что утверждается, - ложь", - заявил Мерц в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube-канале фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).
Таким образом политик ответил на вопрос журналистки, всё ли ещё он придерживается позиции, что Москве необходимо ставить условия по прекращению обстрела украинской инфраструктуры. Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идёт о "недоразумении", уточнив, что ставить Москве ультиматумы - не его задача. "Я предложил дать Украине варианты действий, чтобы она могла повлиять на ход войны. В контексте прекращения огня", - добавил он. Мерц также заявил, что Шольц якобы придал его словам иной смысл, когда охарактеризовал его высказывания, как "игру в русскую рулетку".
Шольца поставили на место после нового обещания Украине
14 марта, 19:10
Мерц считается главным оппонентом Шольца на предстоящих выборах в Германии. По данным последнего опроса института исследования общественного мнения Forsa, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на выборах готовы поддержать 32% избирателей, Альтернативу для Германии - 18%, Социал-демократическую партию (СДПГ) - 15%, "Зеленых" - 12%, "Левых" и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - по 4%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Германии раскрыли тайную причину визита Шольца в Киев
2 декабря, 11:40