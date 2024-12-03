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"Мегафон": самым активным днем "Черной пятницы" стал четверг - РИА Новости, 03.12.2024
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15:00 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/megafon-1987102758.html
"Мегафон": самым активным днем "Черной пятницы" стал четверг
"Мегафон": самым активным днем "Черной пятницы" стал четверг - РИА Новости, 03.12.2024
"Мегафон": самым активным днем "Черной пятницы" стал четверг
В интернет-магазине "Мегафона" самым активным днем "Черной пятницы" стал четверг, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:00
2024-12-03T15:00
мегафон
черная пятница
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В интернет-магазине "Мегафона" самым активным днем "Черной пятницы" стал четверг, сообщает пресс-служба оператора. По данным компании, в этом году самым активным днем в магазине стал четверг — 20% всех покупок в ходе акции совершали именно в этот день недели. Следующей по активности покупателей оказалась суббота, на которую пришлось 16% приобретений. А вот сама пятница с долей в 15% заняла лишь третье место. Несмотря на то, что распродажа проводилась в интернет-магазине, большинство (80%) предпочли прийти за товаром самостоятельно: только 20% выбрали в качестве способа получения покупки доставку курьером, в том числе экспресс-доставку. Примечательно, что россияне уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10 утра, а пик покупательской активности пришелся на период с 11 утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к 8 вечера. Кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 по числу продаж попали средства для защиты и ухода за гаджетами — в частности, стекла и пленки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами смартфонов, выбираемыми россиянами в дни "Черной пятницы", стали Apple, Samsung и Xiaomi. Среди наушников лидировала продукция Apple, Xiaomi, а также Stellarway. Традиционно результаты "Черной пятницы" оказались выше, нежели итоги распродажи "11.11", которую еще называют "Днем холостяка". Уже в первую неделю "Черной пятницы" продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи "11.11" на 17%, умных часов – в шесть раз, а наушников — в пять. "Черная пятница" — отличный момент купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год", — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов. Распродажа проходила в интернет-магазине оператора с 15 по 30 ноября.
https://ria.ru/20241118/megafon-1984337788.html
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мегафон, черная пятница
Мегафон, Черная пятница
"Мегафон": самым активным днем "Черной пятницы" стал четверг

"Мегафон": четверг был самым активным днем недели в "Черную пятницу"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип компании MegaFon. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В интернет-магазине "Мегафона" самым активным днем "Черной пятницы" стал четверг, сообщает пресс-служба оператора.
По данным компании, в этом году самым активным днем в магазине стал четверг — 20% всех покупок в ходе акции совершали именно в этот день недели. Следующей по активности покупателей оказалась суббота, на которую пришлось 16% приобретений. А вот сама пятница с долей в 15% заняла лишь третье место.
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Несмотря на то, что распродажа проводилась в интернет-магазине, большинство (80%) предпочли прийти за товаром самостоятельно: только 20% выбрали в качестве способа получения покупки доставку курьером, в том числе экспресс-доставку.
Примечательно, что россияне уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня. Число заказов кратно возрастало после 10 утра, а пик покупательской активности пришелся на период с 11 утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к 8 вечера.
Кроме традиционных смартфонов и наушников, в топ-3 по числу продаж попали средства для защиты и ухода за гаджетами — в частности, стекла и пленки для экранов смартфонов. Самыми популярными брендами смартфонов, выбираемыми россиянами в дни "Черной пятницы", стали Apple, Samsung и Xiaomi. Среди наушников лидировала продукция Apple, Xiaomi, а также Stellarway.
Традиционно результаты "Черной пятницы" оказались выше, нежели итоги распродажи "11.11", которую еще называют "Днем холостяка". Уже в первую неделю "Черной пятницы" продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи "11.11" на 17%, умных часов – в шесть раз, а наушников — в пять.
"Черная пятница" — отличный момент купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год", — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.
Распродажа проходила в интернет-магазине оператора с 15 по 30 ноября.
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