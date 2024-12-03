https://ria.ru/20241203/mchs-1987184827.html

Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии

Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии - РИА Новости, 03.12.2024

Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии

Астероид прошел в Якутии над атмосферой, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, все силы были приведены в готовность, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:50

2024-12-03T19:50

2024-12-03T20:38

космос - риа наука

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наука

безопасность

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 3 дек - РИА Новости. Астероид прошел в Якутии над атмосферой, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, все силы были приведены в готовность, сообщает пресс-служба Гавного управления МЧС России по республике.Как отметили в ведомстве, поступила информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида на территории Якутии."Незамедлительно силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность. К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена", - отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось о потенциально опасном астероиде COWEPC5. В сообщении "Роскосмоса" сказано, что, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), он войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19.15 мск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров.

https://ria.ru/20241203/asteroidy-1987004401.html

республика саха (якутия)

россия

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Астероид в небе над Якутией Астероид прошел в Якутии над атмосферой, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, все силы были приведены в готовность, сообщает пресс-служба Гавного управления МЧС России по республике. Как отметили в ведомстве, поступила информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида на территории Якутии. 2024-12-03T19:50 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, республика саха (якутия), россия, земля