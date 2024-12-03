https://ria.ru/20241203/mchs-1987184827.html
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии - РИА Новости, 03.12.2024
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии
Астероид прошел в Якутии над атмосферой, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, все силы были приведены в готовность, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:50
2024-12-03T19:50
2024-12-03T20:38
космос - риа наука
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наука
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ЯКУТСК, 3 дек - РИА Новости. Астероид прошел в Якутии над атмосферой, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, все силы были приведены в готовность, сообщает пресс-служба Гавного управления МЧС России по республике.Как отметили в ведомстве, поступила информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида на территории Якутии."Незамедлительно силы и средства всех взаимодействующих структур органов управления территориальной подсистемы РСЧС были приведены в готовность. К счастью, астероид прошёл над атмосферой. Безопасность жизнедеятельности населения не нарушена", - отметили в пресс-службе.Ранее сообщалось о потенциально опасном астероиде COWEPC5. В сообщении "Роскосмоса" сказано, что, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), он войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19.15 мск. Размер астероида, по разным оценкам, составляет от 0,5 до 2 метров.
https://ria.ru/20241203/asteroidy-1987004401.html
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Астероид в небе над Якутией
Астероид прошел в Якутии над атмосферой, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, все силы были приведены в готовность, сообщает пресс-служба Гавного управления МЧС России по республике. Как отметили в ведомстве, поступила информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида на территории Якутии.
2024-12-03T19:50
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космос - риа наука, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, республика саха (якутия), россия, земля
Космос - РИА Наука, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наука, Безопасность, Республика Саха (Якутия), Россия, Земля
Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии
МЧС: Астероид COWEPC5 прошел над атмосферой в Якутии, угрозы безопасности нет