https://ria.ru/20241203/mask-1987194082.html
Маск назвал самую большую угрозу для человечества
Маск назвал самую большую угрозу для человечества - РИА Новости, 03.12.2024
Маск назвал самую большую угрозу для человечества
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:57
2024-12-03T20:57
2024-12-03T20:57
илон маск
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось. Таким образом Маск отреагировал на публикацию с графиком, составленным на основе данных Отдела народонаселения ООН, согласно которому средний уровень рождаемости по всему миру с 1960-х годов заметно снизился. "Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск на своей странице в соцсети X. Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.
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илон маск, оон, в мире
Маск назвал самую большую угрозу для человечества
Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось.
Таким образом Маск
отреагировал на публикацию с графиком, составленным на основе данных Отдела народонаселения ООН
, согласно которому средний уровень рождаемости по всему миру с 1960-х годов заметно снизился.
"Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск на своей странице в соцсети X.
Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.