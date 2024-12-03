https://ria.ru/20241203/livan-1986988919.html

Жертвами израильских бомбардировок на юге Ливана стали девять человек

Жертвами израильских бомбардировок на юге Ливана стали девять человек - РИА Новости, 03.12.2024

Жертвами израильских бомбардировок на юге Ливана стали девять человек

Израильские ВВС, нарушив соглашение о прекращении огня, нанесли удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана, погибли 9 человек, еще трое получили ранения,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:40

2024-12-03T00:40

2024-12-03T00:51

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ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

биньямин нетаньяху

хезболла

набих берри

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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Израильские ВВС, нарушив соглашение о прекращении огня, нанесли удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана, погибли 9 человек, еще трое получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана."В результате ударов израильской вражеской авиации по поселению Харис, по предварительным данным, погибли пять человек и двое получили ранения. От авиаударов по поселению Талуса погибли четверо граждан и один получил ранения", - говорится в сообщении.В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.Спикер ливанского парламента Набих Берри в понедельник призвал комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана. Спикер отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня израильская армия нарушила соглашение 54 раза.

https://ria.ru/20241127/tsahal-1986064757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, биньямин нетаньяху, хезболла, набих берри