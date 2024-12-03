Жертвами израильских бомбардировок на юге Ливана стали девять человек
Минздрав Ливана: жертвами израильских бомбардировок на юге стали девять человек
© Кадр видео из соцсетейУдар по Ливану
© Кадр видео из соцсетей
Удар по Ливану. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 дек - РИА Новости. Израильские ВВС, нарушив соглашение о прекращении огня, нанесли удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана, погибли 9 человек, еще трое получили ранения, сообщается в заявлении центра экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана.
"В результате ударов израильской вражеской авиации по поселению Харис, по предварительным данным, погибли пять человек и двое получили ранения. От авиаударов по поселению Талуса погибли четверо граждан и один получил ранения", - говорится в сообщении.
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В ночь на 27 ноября между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Перед утверждением соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил с обращением к нации, в ходе которого объяснил необходимость прекращения огня на северном фронте, подчеркнув, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлах" Израиль ответит и возобновит боевые действия.
Спикер ливанского парламента Набих Берри в понедельник призвал комитет по наблюдению за выполнением соглашения о прекращении огня немедленно заставить Израиль прекратить все нарушения и вывести свои силы с территории Ливана. Спикер отметил, что со вступлением в силу режима прекращения огня израильская армия нарушила соглашение 54 раза.
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