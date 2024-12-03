https://ria.ru/20241203/lepeshko-1987109393.html

Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных

Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных - РИА Новости, 03.12.2024

Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных

В Гродненской области Беларуси, в Нижегородской и Калининградской областях России планируется создать учебные центры для совместной подготовки военнослужащих... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:31

2024-12-03T15:31

2024-12-03T15:31

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Гродненской области Беларуси, в Нижегородской и Калининградской областях России планируется создать учебные центры для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Союзного государства – исключительно с оборонительной целью, сообщил во время видеомоста Москва – Минск председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко. Видеомост, прошедший во вторник на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня", был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. В преддверии празднования юбилейной даты эксперты со стороны России и Беларуси обсудили актуальные направления совместной парламентской работы по интеграции двух стран. О взаимодействии по вопросам безопасности и обороны Союзного государства доложил председатель профильной Комиссии Геннадий Лепешко. Он напомнил, что ради этих целей в 1999 году была создана региональная группировка войск на территории Республики Беларусь, основу которой составляют вооруженные силы РБ. В этой связи развивается военно-техническое сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. "Вооруженные силы обеих стран обеспечиваются самой современной военной и специальной техникой. Более 25 лет войска противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации несут совместное боевое дежурство по противовоздушной оборона Республики Беларусь и Российская Федерация несут совместное боевое дежурство по охране воздушных рубежей Союзного государства в воздушном пространстве Республики Беларусь, что очень важно, так как американская стратегическая, да и тактическая авиация давно уже летает в воздушных пространствах Польши и Прибалтики вблизи границ Союзного государства", - рассказал Лепешко. Он добавил, что на территории Гродненской области РБ, на территории Нижегородской и Калининградских областей России планируется создать учебные центры для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил обеих стран. Кроме того, подготовка кадров ведется в военных учебных заведениях двух государств. "Президенты наших стран большое внимание уделяют подготовке подразделений, входящих в состав региональной группировки войск Беларуси и России. И с определенной периодичностью проводят проверки сил реагирования Союзного государства", - добавил Лепешко.

https://ria.ru/20241203/burlyaev-1987103209.html

https://ria.ru/20241203/rachkov-1987101991.html

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