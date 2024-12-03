Рейтинг@Mail.ru
Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
15:31 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/lepeshko-1987109393.html
Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных
Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных - РИА Новости, 03.12.2024
Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных
В Гродненской области Беларуси, в Нижегородской и Калининградской областях России планируется создать учебные центры для совместной подготовки военнослужащих... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:31
2024-12-03T15:31
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:144:2992:1827_1920x0_80_0_0_0ee23bee71ef77184b301eb5d11aeced.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Гродненской области Беларуси, в Нижегородской и Калининградской областях России планируется создать учебные центры для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Союзного государства – исключительно с оборонительной целью, сообщил во время видеомоста Москва – Минск председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко. Видеомост, прошедший во вторник на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня", был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. В преддверии празднования юбилейной даты эксперты со стороны России и Беларуси обсудили актуальные направления совместной парламентской работы по интеграции двух стран. О взаимодействии по вопросам безопасности и обороны Союзного государства доложил председатель профильной Комиссии Геннадий Лепешко. Он напомнил, что ради этих целей в 1999 году была создана региональная группировка войск на территории Республики Беларусь, основу которой составляют вооруженные силы РБ. В этой связи развивается военно-техническое сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. "Вооруженные силы обеих стран обеспечиваются самой современной военной и специальной техникой. Более 25 лет войска противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации несут совместное боевое дежурство по противовоздушной оборона Республики Беларусь и Российская Федерация несут совместное боевое дежурство по охране воздушных рубежей Союзного государства в воздушном пространстве Республики Беларусь, что очень важно, так как американская стратегическая, да и тактическая авиация давно уже летает в воздушных пространствах Польши и Прибалтики вблизи границ Союзного государства", - рассказал Лепешко. Он добавил, что на территории Гродненской области РБ, на территории Нижегородской и Калининградских областей России планируется создать учебные центры для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил обеих стран. Кроме того, подготовка кадров ведется в военных учебных заведениях двух государств. "Президенты наших стран большое внимание уделяют подготовке подразделений, входящих в состав региональной группировки войск Беларуси и России. И с определенной периодичностью проводят проверки сил реагирования Союзного государства", - добавил Лепешко.
https://ria.ru/20241203/burlyaev-1987103209.html
https://ria.ru/20241203/rachkov-1987101991.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743626613_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ae791936c2b3c8161de86be0582f2f64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия
Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки военных

Геннадий Лепешко: Россия и Беларусь начнут совместную подготовку военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Гродненской области Беларуси, в Нижегородской и Калининградской областях России планируется создать учебные центры для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил Союзного государства – исключительно с оборонительной целью, сообщил во время видеомоста Москва – Минск председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.
Видеомост, прошедший во вторник на площадке Международной медиагруппы "Россия сегодня", был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. В преддверии празднования юбилейной даты эксперты со стороны России и Беларуси обсудили актуальные направления совместной парламентской работы по интеграции двух стран.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении
Вчера, 15:03
О взаимодействии по вопросам безопасности и обороны Союзного государства доложил председатель профильной Комиссии Геннадий Лепешко. Он напомнил, что ради этих целей в 1999 году была создана региональная группировка войск на территории Республики Беларусь, основу которой составляют вооруженные силы РБ. В этой связи развивается военно-техническое сотрудничество между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
"Вооруженные силы обеих стран обеспечиваются самой современной военной и специальной техникой. Более 25 лет войска противовоздушной обороны Республики Беларусь и Российской Федерации несут совместное боевое дежурство по противовоздушной оборона Республики Беларусь и Российская Федерация несут совместное боевое дежурство по охране воздушных рубежей Союзного государства в воздушном пространстве Республики Беларусь, что очень важно, так как американская стратегическая, да и тактическая авиация давно уже летает в воздушных пространствах Польши и Прибалтики вблизи границ Союзного государства", - рассказал Лепешко.
Он добавил, что на территории Гродненской области РБ, на территории Нижегородской и Калининградских областей России планируется создать учебные центры для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил обеих стран. Кроме того, подготовка кадров ведется в военных учебных заведениях двух государств.
"Президенты наших стран большое внимание уделяют подготовке подразделений, входящих в состав региональной группировки войск Беларуси и России. И с определенной периодичностью проводят проверки сил реагирования Союзного государства", - добавил Лепешко.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Союзное государство РФ и РБ стало альтернативой западным моделям интеграции
Вчера, 14:56
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала