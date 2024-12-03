https://ria.ru/20241203/lekarstva-1986995159.html

Россия нарастила покупки лекарств у Японии

Россия нарастила покупки лекарств у Японии - РИА Новости, 03.12.2024

Россия нарастила покупки лекарств у Японии

Россия в октябре по сравнению с предшествующим месяцем нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз - до 10,17 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T03:22

2024-12-03T03:22

2024-12-03T03:22

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россия

япония

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия в октябре по сравнению с предшествующим месяцем нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз - до 10,17 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства. Столь заметная динамика тем не менее не позволила достичь годового рекорда: пока это второй по величине показатель в текущем году - августовские поставки были в 1,5 раза выше. Всего в середине осени Страна восходящего солнца продала зарубежным покупателям лекарств на 425,7 миллиона долларов, их крупнейшим покупателем стали США, на которые пришлось 49% всего экспорта. Также в тройку крупнейших торговых партнеров Японии по данному направлению вошли Китай (19% поставок) и Южная Корея (5%). Россия оказалась в рейтинге наиболее заметных импортеров японских лекарств на восьмом месте (2,4% от всего объема в деньгах), сопоставимые показатели - у Франции и Италии.

https://ria.ru/20241109/ris-1982794407.html

https://ria.ru/20240907/myaso-1971240432.html

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япония

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, япония, сша