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Россия нарастила покупки лекарств у Японии - РИА Новости, 03.12.2024
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03:22 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/lekarstva-1986995159.html
Россия нарастила покупки лекарств у Японии
Россия нарастила покупки лекарств у Японии - РИА Новости, 03.12.2024
Россия нарастила покупки лекарств у Японии
Россия в октябре по сравнению с предшествующим месяцем нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз - до 10,17 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T03:22
2024-12-03T03:22
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россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия в октябре по сравнению с предшествующим месяцем нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз - до 10,17 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства. Столь заметная динамика тем не менее не позволила достичь годового рекорда: пока это второй по величине показатель в текущем году - августовские поставки были в 1,5 раза выше. Всего в середине осени Страна восходящего солнца продала зарубежным покупателям лекарств на 425,7 миллиона долларов, их крупнейшим покупателем стали США, на которые пришлось 49% всего экспорта. Также в тройку крупнейших торговых партнеров Японии по данному направлению вошли Китай (19% поставок) и Южная Корея (5%). Россия оказалась в рейтинге наиболее заметных импортеров японских лекарств на восьмом месте (2,4% от всего объема в деньгах), сопоставимые показатели - у Франции и Италии.
https://ria.ru/20241109/ris-1982794407.html
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экономика, россия, япония, сша
Экономика, Россия, Япония, США
Россия нарастила покупки лекарств у Японии

Россия в октябре нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия в октябре по сравнению с предшествующим месяцем нарастила покупки лекарств у Японии в девять раз - до 10,17 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства.
Столь заметная динамика тем не менее не позволила достичь годового рекорда: пока это второй по величине показатель в текущем году - августовские поставки были в 1,5 раза выше.
Рис - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
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9 ноября, 08:49
Всего в середине осени Страна восходящего солнца продала зарубежным покупателям лекарств на 425,7 миллиона долларов, их крупнейшим покупателем стали США, на которые пришлось 49% всего экспорта. Также в тройку крупнейших торговых партнеров Японии по данному направлению вошли Китай (19% поставок) и Южная Корея (5%).
Россия оказалась в рейтинге наиболее заметных импортеров японских лекарств на восьмом месте (2,4% от всего объема в деньгах), сопоставимые показатели - у Франции и Италии.
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