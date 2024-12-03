https://ria.ru/20241203/led-1987083310.html

В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед

В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед - РИА Новости, 03.12.2024

В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед

Машина провалилась под лед Братского водохранилища, погибли два человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:31

2024-12-03T13:31

2024-12-03T13:31

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Машина провалилась под лед Братского водохранилища, погибли два человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. "В Иркутской области автомобиль провалился под лед в 50 метрах от берега Братского водохранилища. Водитель и пассажир не смогли спастись", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибшие проигнорировали знаки, запрещающие выезд на лед. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители.

https://ria.ru/20241118/rybaki-1984409817.html

иркутская область

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2024

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происшествия, иркутская область