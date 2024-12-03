https://ria.ru/20241203/led-1987083310.html
В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед
В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед - РИА Новости, 03.12.2024
В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед
Машина провалилась под лед Братского водохранилища, погибли два человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:31
2024-12-03T13:31
2024-12-03T13:31
происшествия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987082978_0:300:960:840_1920x0_80_0_0_597a406c21195a56fc46da23c607c0f9.jpg
ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Машина провалилась под лед Братского водохранилища, погибли два человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. "В Иркутской области автомобиль провалился под лед в 50 метрах от берега Братского водохранилища. Водитель и пассажир не смогли спастись", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибшие проигнорировали знаки, запрещающие выезд на лед. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители.
https://ria.ru/20241118/rybaki-1984409817.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987082978_0:210:960:930_1920x0_80_0_0_80d16a1f6395133debc2ef7192b86ad2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед
В Иркутской области машина провалилась под лед водохранилища, погибли 2 человека