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В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед - РИА Новости, 03.12.2024
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13:31 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/led-1987083310.html
В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед
В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед - РИА Новости, 03.12.2024
В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед
Машина провалилась под лед Братского водохранилища, погибли два человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:31
2024-12-03T13:31
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Машина провалилась под лед Братского водохранилища, погибли два человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. "В Иркутской области автомобиль провалился под лед в 50 метрах от берега Братского водохранилища. Водитель и пассажир не смогли спастись", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибшие проигнорировали знаки, запрещающие выезд на лед. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители.
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Иркутской области машина с людьми провалилась под лед

В Иркутской области машина провалилась под лед водохранилища, погибли 2 человека

© Фото : МЧС России/TelegramМесто происшествия, где машина провалилась под лед Братского водохранилища
Место происшествия, где машина провалилась под лед Братского водохранилища - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Место происшествия, где машина провалилась под лед Братского водохранилища
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ИРКУТСК, 3 ноя - РИА Новости. Машина провалилась под лед Братского водохранилища, погибли два человека, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале.
Иркутской области автомобиль провалился под лед в 50 метрах от берега Братского водохранилища. Водитель и пассажир не смогли спастись", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погибшие проигнорировали знаки, запрещающие выезд на лед. Тела 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители.
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ПроисшествияИркутская область
 
 
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