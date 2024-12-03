Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ
Кустурица и Маркович попросили Путина донести до БРИКС правду о гонениях на УПЦ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создатели международного документального фильм "Люди Христовы. Наше время", режиссер Эмир Кустурица и сценарист Йован Маркович, а также герои картины из Сербии, Италии и Украины написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой донести до стран БРИКС правду о преследованиях Украинской православной церкви (УПЦ), ее духовенства и прихожан со стороны властей Украины, рассказал РИА Новости украинский философ, миссионер Руслан Калинчук.
Российская премьера фильма прошла во вторник в храме Христа Спасителя в Москве в присутствии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра обороны РФ Андрея Белоусова, а также Кустурицы и других членов съемочной группы.
"Мы просим президента РФ Владимира Владимировича, чтобы он как лидер страны, которая председательствует в этом (2024 - ред.) году в БРИКС, передал наше обращение странам БРИКС - Китаю, Индии, Бразилии и странам-партнерам, чтобы МИД РФ и российские официальные органы власти поспособствовали тому, чтобы ситуация была широко освещена в странах, которые не поддерживают Запад и войну на Украине", - сказал Калинчук.
По его словам, создатели фильма о гонениях на УПЦ и ее прихожан видят свою задачу в том, чтобы мир узнал о происходящем на Украине, чтобы было организовано международное давление на украинские власти, чтобы те перестали преследовать и заключать в тюрьмы духовенство и мирян.
"В фильме раскрывается суть конфликта, происходящего сегодня на Украине, войны противостояния, затягивающей сегодня в свой водоворот всё человечество. Речь идет о когнитивной войне в духовной, культурной, ментальной жизни всех народов и каждого человека в отдельности", - говорится в обращении авторов и героев фильма к президенту РФ.
По словам Калинчука, в настоящее время с успехом идут показы картины на телеканалах балканских стран. Готовятся показы в России и странах СНГ, Европе и Латинской Америке.
"На премьере в Сербии в сентябре мы заявили об инициативе создания первого в мире международного сообщества деятелей культуры, науки и духовенства, представителей всех традиционных религий и людей доброй воли, чтобы продвигать концепцию гуманитарного развития человечества в условиях многополярного мира", - сказал Калинчук.
Героями фильма "Люди Христовы. Наше время" и его создателями стали один изо основателей югославской киношколы, сценарист Маркович, режиссер Кустурица, а также итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви в фильме рассказывают представители этой страны: православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев, а также представитель Русской миссии в Риме священник Алексей Максимов.