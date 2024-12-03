https://ria.ru/20241203/kusturitsa-1987198172.html

Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ

Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ - РИА Новости, 03.12.2024

Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ

Создатели международного документального фильм "Люди Христовы. Наше время", режиссер Эмир Кустурица и сценарист Йован Маркович, а также герои картины из Сербии, РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:37

2024-12-03T21:37

2024-12-03T21:48

религия

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владимир путин

брикс

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создатели международного документального фильм "Люди Христовы. Наше время", режиссер Эмир Кустурица и сценарист Йован Маркович, а также герои картины из Сербии, Италии и Украины написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой донести до стран БРИКС правду о преследованиях Украинской православной церкви (УПЦ), ее духовенства и прихожан со стороны властей Украины, рассказал РИА Новости украинский философ, миссионер Руслан Калинчук. Российская премьера фильма прошла во вторник в храме Христа Спасителя в Москве в присутствии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра обороны РФ Андрея Белоусова, а также Кустурицы и других членов съемочной группы. "Мы просим президента РФ Владимира Владимировича, чтобы он как лидер страны, которая председательствует в этом (2024 - ред.) году в БРИКС, передал наше обращение странам БРИКС - Китаю, Индии, Бразилии и странам-партнерам, чтобы МИД РФ и российские официальные органы власти поспособствовали тому, чтобы ситуация была широко освещена в странах, которые не поддерживают Запад и войну на Украине", - сказал Калинчук. По его словам, создатели фильма о гонениях на УПЦ и ее прихожан видят свою задачу в том, чтобы мир узнал о происходящем на Украине, чтобы было организовано международное давление на украинские власти, чтобы те перестали преследовать и заключать в тюрьмы духовенство и мирян. "В фильме раскрывается суть конфликта, происходящего сегодня на Украине, войны противостояния, затягивающей сегодня в свой водоворот всё человечество. Речь идет о когнитивной войне в духовной, культурной, ментальной жизни всех народов и каждого человека в отдельности", - говорится в обращении авторов и героев фильма к президенту РФ. По словам Калинчука, в настоящее время с успехом идут показы картины на телеканалах балканских стран. Готовятся показы в России и странах СНГ, Европе и Латинской Америке. "На премьере в Сербии в сентябре мы заявили об инициативе создания первого в мире международного сообщества деятелей культуры, науки и духовенства, представителей всех традиционных религий и людей доброй воли, чтобы продвигать концепцию гуманитарного развития человечества в условиях многополярного мира", - сказал Калинчук. Героями фильма "Люди Христовы. Наше время" и его создателями стали один изо основателей югославской киношколы, сценарист Маркович, режиссер Кустурица, а также итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви в фильме рассказывают представители этой страны: православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев, а также представитель Русской миссии в Риме священник Алексей Максимов.

https://ria.ru/20240402/spravedlivost-1937423285.html

https://ria.ru/20241203/putin-1987094441.html

https://ria.ru/20240919/kusturitsa-1973534451.html

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россия, украина, сербия, эмир кустурица, владимир путин, брикс, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь