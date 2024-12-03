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Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ - РИА Новости, 03.12.2024
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Религия
 
21:37 03.12.2024 (обновлено: 21:48 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/kusturitsa-1987198172.html
Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ
Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ - РИА Новости, 03.12.2024
Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ
Создатели международного документального фильм "Люди Христовы. Наше время", режиссер Эмир Кустурица и сценарист Йован Маркович, а также герои картины из Сербии, РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:37
2024-12-03T21:48
религия
россия
украина
сербия
эмир кустурица
владимир путин
брикс
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создатели международного документального фильм "Люди Христовы. Наше время", режиссер Эмир Кустурица и сценарист Йован Маркович, а также герои картины из Сербии, Италии и Украины написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой донести до стран БРИКС правду о преследованиях Украинской православной церкви (УПЦ), ее духовенства и прихожан со стороны властей Украины, рассказал РИА Новости украинский философ, миссионер Руслан Калинчук. Российская премьера фильма прошла во вторник в храме Христа Спасителя в Москве в присутствии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра обороны РФ Андрея Белоусова, а также Кустурицы и других членов съемочной группы. "Мы просим президента РФ Владимира Владимировича, чтобы он как лидер страны, которая председательствует в этом (2024 - ред.) году в БРИКС, передал наше обращение странам БРИКС - Китаю, Индии, Бразилии и странам-партнерам, чтобы МИД РФ и российские официальные органы власти поспособствовали тому, чтобы ситуация была широко освещена в странах, которые не поддерживают Запад и войну на Украине", - сказал Калинчук. По его словам, создатели фильма о гонениях на УПЦ и ее прихожан видят свою задачу в том, чтобы мир узнал о происходящем на Украине, чтобы было организовано международное давление на украинские власти, чтобы те перестали преследовать и заключать в тюрьмы духовенство и мирян. "В фильме раскрывается суть конфликта, происходящего сегодня на Украине, войны противостояния, затягивающей сегодня в свой водоворот всё человечество. Речь идет о когнитивной войне в духовной, культурной, ментальной жизни всех народов и каждого человека в отдельности", - говорится в обращении авторов и героев фильма к президенту РФ. По словам Калинчука, в настоящее время с успехом идут показы картины на телеканалах балканских стран. Готовятся показы в России и странах СНГ, Европе и Латинской Америке. "На премьере в Сербии в сентябре мы заявили об инициативе создания первого в мире международного сообщества деятелей культуры, науки и духовенства, представителей всех традиционных религий и людей доброй воли, чтобы продвигать концепцию гуманитарного развития человечества в условиях многополярного мира", - сказал Калинчук. Героями фильма "Люди Христовы. Наше время" и его создателями стали один изо основателей югославской киношколы, сценарист Маркович, режиссер Кустурица, а также итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви в фильме рассказывают представители этой страны: православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев, а также представитель Русской миссии в Риме священник Алексей Максимов.
https://ria.ru/20240402/spravedlivost-1937423285.html
https://ria.ru/20241203/putin-1987094441.html
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россия, украина, сербия, эмир кустурица, владимир путин, брикс, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Россия, Украина, Сербия, Эмир Кустурица, Владимир Путин, БРИКС, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Кустурица попросил Путина призвать БРИКС на защиту УПЦ

Кустурица и Маркович попросили Путина донести до БРИКС правду о гонениях на УПЦ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Создатели международного документального фильм "Люди Христовы. Наше время", режиссер Эмир Кустурица и сценарист Йован Маркович, а также герои картины из Сербии, Италии и Украины написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой донести до стран БРИКС правду о преследованиях Украинской православной церкви (УПЦ), ее духовенства и прихожан со стороны властей Украины, рассказал РИА Новости украинский философ, миссионер Руслан Калинчук.
Российская премьера фильма прошла во вторник в храме Христа Спасителя в Москве в присутствии патриарха Московского и всея Руси Кирилла, министра обороны РФ Андрея Белоусова, а также Кустурицы и других членов съемочной группы.
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"Мы просим президента РФ Владимира Владимировича, чтобы он как лидер страны, которая председательствует в этом (2024 - ред.) году в БРИКС, передал наше обращение странам БРИКС - Китаю, Индии, Бразилии и странам-партнерам, чтобы МИД РФ и российские официальные органы власти поспособствовали тому, чтобы ситуация была широко освещена в странах, которые не поддерживают Запад и войну на Украине", - сказал Калинчук.
По его словам, создатели фильма о гонениях на УПЦ и ее прихожан видят свою задачу в том, чтобы мир узнал о происходящем на Украине, чтобы было организовано международное давление на украинские власти, чтобы те перестали преследовать и заключать в тюрьмы духовенство и мирян.
"В фильме раскрывается суть конфликта, происходящего сегодня на Украине, войны противостояния, затягивающей сегодня в свой водоворот всё человечество. Речь идет о когнитивной войне в духовной, культурной, ментальной жизни всех народов и каждого человека в отдельности", - говорится в обращении авторов и героев фильма к президенту РФ.
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По словам Калинчука, в настоящее время с успехом идут показы картины на телеканалах балканских стран. Готовятся показы в России и странах СНГ, Европе и Латинской Америке.
"На премьере в Сербии в сентябре мы заявили об инициативе создания первого в мире международного сообщества деятелей культуры, науки и духовенства, представителей всех традиционных религий и людей доброй воли, чтобы продвигать концепцию гуманитарного развития человечества в условиях многополярного мира", - сказал Калинчук.
Героями фильма "Люди Христовы. Наше время" и его создателями стали один изо основателей югославской киношколы, сценарист Маркович, режиссер Кустурица, а также итальянский священник, философ и поэт Марио Сельвини, епископ Сербской православной церкви Ириней. О развязанной украинскими властями травле канонической Украинской православной церкви в фильме рассказывают представители этой страны: православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный ранее из украинской тюрьмы, куда он был брошен по сфабрикованному политическому обвинению, православный миссионер и философ Руслан Калинчук, священнослужители Николай Могильный и Андрей Ткачев, а также представитель Русской миссии в Риме священник Алексей Максимов.
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19 сентября, 00:23
 
РелигияРоссияУкраинаСербияЭмир КустурицаВладимир ПутинБРИКССитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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