https://ria.ru/20241203/kusturitsa-1987124044.html
Кустурица назвал самого важного для него православного святого
Кустурица назвал самого важного для него православного святого - РИА Новости, 03.12.2024
Кустурица назвал самого важного для него православного святого
Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что самым важным для него православным святым стал преподобный Серафим Саровский. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:35
2024-12-03T16:35
2024-12-03T16:35
россия
эмир кустурица
серафим саровский (прохор мошнин)
в мире
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что самым важным для него православным святым стал преподобный Серафим Саровский. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее наградил Кустурицу орденом преподобного Серафима Саровского I степени за вклад в сохранение традиционных ценностей. Он вручил режиссеру орден на российской премьере фильма Кустурицы и Йована Марковича "Люди Христовы. Наше время" в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. "Мне надо сказать, получая эту награду, что это (Серафим Саровский – ред.) один из самых важных святых. Святой Серафим Саровский - один из самых близких мне святых в истории Русской церкви… У меня была такая игра необходимости и случайности, когда я снимал свой фильм "По млечному пути": там у меня были сцены, когда монах, которого я играл, кормил медведя апельсином. Когда я закончил фильм, я увидел книгу, где был образ святого Серафима Саровского, который тоже кормил медведя. Я был очень, очень рад. Спасибо вам большое", – сказал Кустурица, принимая орден от патриарха. Ранее Кустурица заявил в интервью телеканалу "Москва 24", что собирается получить гражданство РФ и уже считает себя россиянином.
https://ria.ru/20241124/kusturitsa-1985420088.html
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россия, эмир кустурица, серафим саровский (прохор мошнин), в мире
Россия, Эмир Кустурица, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), В мире
Кустурица назвал самого важного для него православного святого
Кустурица назвал Серафима Саровского самым важным для него православным святым