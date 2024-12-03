Кумпилов: приятно, что матцентр Адыгеи отметили на высоком уровне
Глава Адыгеи Кумпилов выразил признательность за внимание к матцентру
Вид на город Майкоп. Архивное фото
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МАЙКОП, 3 дек – РИА Новости. Математический центр в Майкопе получил высокую оценку в научной среде, это приятно, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
Как сообщается на сайте президента России, 2 декабря Владимир Путин встретился с участниками IV Конгресса молодых ученых. На этом мероприятии ректор университета "Иннополис" Александр Гасников положительно оценил работу математического центра в Адыгее.
"В беседе была отмечена и Адыгея как один из немногих субъектов, где на высоком уровне занимаются популяризацией математики, других естественных наук. В общении с президентом ректор университета “Иннополис” Александр Гасников уточнил, что в Адыгее действует хороший матцентр. Приятно, что наша деятельность отмечена на таком высоком уровне. Мы признательны вниманию и поддержке руководства страны, благодаря которым добились немалых успехов в совершенствовании образовательной инфраструктуры, развитию системы талантливой молодежи", - написал Кумпилов.
Кавказский математический центр создан на базе Адыгейского государственного университета. Он занимается развитием и популяризацией математической науки. Также в Адыгее функционирует Республиканская естественно-математическая школа. Кроме этого, при поддержке правительства РФ в Адыгее создана широкая сеть других образовательных площадок.
"Со своей стороны и в дальнейшем будем поддерживать все созидательные начинания, вместе реализовывать важные образовательные проекты. Главное - эта деятельность помогает одаренным детям развить способности, открывает перспективы для школьников из самых отдаленных населенных пунктов", - добавил Кумпилов.