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В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 03.12.2024
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими
Житель Ялты задержан за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:20
2024-12-03T11:20
2024-12-03T11:20
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Житель Ялты задержан за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление ФСБ РФ. "Установлено, что житель Ялты, 1995 г.р., публиковал в социальных сетях материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, – русских", - говорится в сообщении. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете". Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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происшествия, ялта, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ялта, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими
ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию над русскими