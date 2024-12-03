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В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 03.12.2024
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11:20 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/krym-1987045950.html
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 03.12.2024
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими
Житель Ялты задержан за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:20
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происшествия
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Житель Ялты задержан за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление ФСБ РФ. "Установлено, что житель Ялты, 1995 г.р., публиковал в социальных сетях материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, – русских", - говорится в сообщении. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете". Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241118/mariupol-1984310669.html
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происшествия, ялта, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ялта, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

ФСБ задержала жителя Ялты за призывы к насилию над русскими

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Житель Ялты задержан за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление ФСБ РФ.
"Установлено, что житель Ялты, 1995 г.р., публиковал в социальных сетях материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, – русских", - говорится в сообщении.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете". Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Задержание жителя Мариуполя сотрудниками ФСБ и Росгвардии за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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ПроисшествияЯлтаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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