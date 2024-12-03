https://ria.ru/20241203/krym-1987045950.html

В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими - РИА Новости, 03.12.2024

В Крыму задержали мужчину за призывы к насилию над русскими

Житель Ялты задержан за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:20

2024-12-03T11:20

2024-12-03T11:20

происшествия

ялта

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Житель Ялты задержан за призывы к насилию над русскими, возбуждено уголовное дело, сообщило крымское управление ФСБ РФ. "Установлено, что житель Ялты, 1995 г.р., публиковал в социальных сетях материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности, – русских", - говорится в сообщении. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете". Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241118/mariupol-1984310669.html

ялта

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происшествия, ялта, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)