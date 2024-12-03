https://ria.ru/20241203/kravchenko-1987123888.html

Беларусь ждет решения о строительстве третьего энергоблока ВВЭР-1200

Беларусь ждет решения о строительстве третьего энергоблока ВВЭР-1200 - РИА Новости, 03.12.2024

Беларусь ждет решения о строительстве третьего энергоблока ВВЭР-1200

Строительство третьего энергоблока по проекту ВВЭР-1200 в Беларуси позволит ей уже в обозримом будущем поставлять энергию за пределы республики, сообщил во... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:32

2024-12-03T16:32

2024-12-03T16:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

москва

минск

денис кравченко

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Строительство третьего энергоблока по проекту ВВЭР-1200 в Беларуси позволит ей уже в обозримом будущем поставлять энергию за пределы республики, сообщил во время видеомоста Москва – Минск зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко. Видеомост был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. В преддверии празднования юбилейной даты эксперты со стороны России и Беларуси обсудили актуальные направления совместной парламентской работы по интеграции двух стран. Кравченко, говоря о результатах сотрудничества в различных сферах экономики, напомнил, что Союзное государство реализует ряд масштабных совместных программ с целью достижения технологического суверенитета. Ряду направлений взаимодействия он уделил особое внимание. В частности, энергонезависимости и энергобезопасности. "Мы все с вами гордимся тем, что два энергоблока ВВЭР-1200 уже введены в эксплуатацию, а это 18-19 миллиардов киловатт. И мы ожидаем решения по третьему энергоблоку и его строительству, что позволит нашим белорусским друзьям выходить на рынок с предложениями и поставлять энергию за пределы республики уже в обозримом будущем", - отметил депутат. Он также коснулся таких сфер сотрудничества двух стран, как микроэлектроника, машиностроение и космос.

https://ria.ru/20241203/lepeshko-1987109393.html

https://ria.ru/20241203/burlyaev-1987103209.html

белоруссия

москва

минск

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белоруссия, москва, минск, денис кравченко