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Беларусь ждет решения о строительстве третьего энергоблока ВВЭР-1200 - РИА Новости, 03.12.2024
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16:32 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kravchenko-1987123888.html
Беларусь ждет решения о строительстве третьего энергоблока ВВЭР-1200
Беларусь ждет решения о строительстве третьего энергоблока ВВЭР-1200 - РИА Новости, 03.12.2024
Беларусь ждет решения о строительстве третьего энергоблока ВВЭР-1200
Строительство третьего энергоблока по проекту ВВЭР-1200 в Беларуси позволит ей уже в обозримом будущем поставлять энергию за пределы республики, сообщил во... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:32
2024-12-03T16:32
парламентское собрание союза беларуси и россии
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москва
минск
денис кравченко
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Строительство третьего энергоблока по проекту ВВЭР-1200 в Беларуси позволит ей уже в обозримом будущем поставлять энергию за пределы республики, сообщил во время видеомоста Москва – Минск зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко. Видеомост был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. В преддверии празднования юбилейной даты эксперты со стороны России и Беларуси обсудили актуальные направления совместной парламентской работы по интеграции двух стран. Кравченко, говоря о результатах сотрудничества в различных сферах экономики, напомнил, что Союзное государство реализует ряд масштабных совместных программ с целью достижения технологического суверенитета. Ряду направлений взаимодействия он уделил особое внимание. В частности, энергонезависимости и энергобезопасности. "Мы все с вами гордимся тем, что два энергоблока ВВЭР-1200 уже введены в эксплуатацию, а это 18-19 миллиардов киловатт. И мы ожидаем решения по третьему энергоблоку и его строительству, что позволит нашим белорусским друзьям выходить на рынок с предложениями и поставлять энергию за пределы республики уже в обозримом будущем", - отметил депутат. Он также коснулся таких сфер сотрудничества двух стран, как микроэлектроника, машиностроение и космос.
https://ria.ru/20241203/lepeshko-1987109393.html
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белоруссия, москва, минск, денис кравченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Москва, Минск, Денис Кравченко
Беларусь ждет решения о строительстве третьего энергоблока ВВЭР-1200

Кравченко: Третий энергоблок ВВЭР-1200 в Беларуси даст доступ к экспорту энергии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко
Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике Денис Кравченко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Строительство третьего энергоблока по проекту ВВЭР-1200 в Беларуси позволит ей уже в обозримом будущем поставлять энергию за пределы республики, сообщил во время видеомоста Москва – Минск зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко.
Видеомост был посвящен 25-летию подписания договора о создании Союзного государства. В преддверии празднования юбилейной даты эксперты со стороны России и Беларуси обсудили актуальные направления совместной парламентской работы по интеграции двух стран.
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Кравченко, говоря о результатах сотрудничества в различных сферах экономики, напомнил, что Союзное государство реализует ряд масштабных совместных программ с целью достижения технологического суверенитета. Ряду направлений взаимодействия он уделил особое внимание. В частности, энергонезависимости и энергобезопасности.
"Мы все с вами гордимся тем, что два энергоблока ВВЭР-1200 уже введены в эксплуатацию, а это 18-19 миллиардов киловатт. И мы ожидаем решения по третьему энергоблоку и его строительству, что позволит нашим белорусским друзьям выходить на рынок с предложениями и поставлять энергию за пределы республики уже в обозримом будущем", - отметил депутат.
Он также коснулся таких сфер сотрудничества двух стран, как микроэлектроника, машиностроение и космос.
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