Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна
Кравченко заявил, что суверенная внешняя политика невозможна без техсуверенитета
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко
Зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суверенная внешняя политика невозможна без технологического суверенитета; с целью его достижения Союзное государство реализует ряд масштабных совместных программ, сообщил во время видеомоста Москва – Минск зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко.
"Роль Беларуси в достижении технологического суверенитета очень важна для обеспечения импортонезависимости, а в чем-то и импортоопережения. Я коснусь лишь некоторых отраслей, но детально. Очень важно сотрудничество в области авиастроения, и здесь мы с нетерпением ожидаем выпуска российско-белорусского турбовинтового самолета "Освей", который предназначен для региональных перевозок. Это 19-местная машина. Сейчас мы ждем запуска производства и рассчитываем, что до 2030 года будет выпущено 85-100 штук. Здесь важна кооперация: это и 558-й авиаремонтный завод, и завод УЗГА – Уральский завод гражданской авиации, а также будет активно участвовать площадка 407-го Минского завода гражданской авиации", - рассказал Кравченко.
По его словам, руководство Объединенной авиастроительной корпорации России постоянно наносит визиты в Республику Беларусь. И "Освей", конечно, не единственная совместная программа двух стран в области авиастроения.
Кроме того, Россия реализует ряд других важнейших программ в теснейшей кооперации с белорусскими партнерами.