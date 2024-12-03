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Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна - РИА Новости, 03.12.2024
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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
16:23 03.12.2024 (обновлено: 17:07 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/kravchenko-1987122252.html
Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна
Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна - РИА Новости, 03.12.2024
Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна
Суверенная внешняя политика невозможна без технологического суверенитета; с целью его достижения Союзное государство реализует ряд масштабных совместных... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:23
2024-12-03T17:07
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
москва
денис кравченко
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
минск
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суверенная внешняя политика невозможна без технологического суверенитета; с целью его достижения Союзное государство реализует ряд масштабных совместных программ, сообщил во время видеомоста Москва – Минск зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко. "Роль Беларуси в достижении технологического суверенитета очень важна для обеспечения импортонезависимости, а в чем-то и импортоопережения. Я коснусь лишь некоторых отраслей, но детально. Очень важно сотрудничество в области авиастроения, и здесь мы с нетерпением ожидаем выпуска российско-белорусского турбовинтового самолета "Освей", который предназначен для региональных перевозок. Это 19-местная машина. Сейчас мы ждем запуска производства и рассчитываем, что до 2030 года будет выпущено 85-100 штук. Здесь важна кооперация: это и 558-й авиаремонтный завод, и завод УЗГА – Уральский завод гражданской авиации, а также будет активно участвовать площадка 407-го Минского завода гражданской авиации", - рассказал Кравченко. По его словам, руководство Объединенной авиастроительной корпорации России постоянно наносит визиты в Республику Беларусь. И "Освей", конечно, не единственная совместная программа двух стран в области авиастроения. Кроме того, Россия реализует ряд других важнейших программ в теснейшей кооперации с белорусскими партнерами. Видеомост Москва – Минск, посвященный 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, состоялся на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" в преддверии юбилея, который страны будут отмечать 8 декабря.
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белоруссия, москва, денис кравченко, объединенная авиастроительная корпорация (оак), минск
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Москва, Денис Кравченко, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Минск
Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна

Кравченко заявил, что суверенная внешняя политика невозможна без техсуверенитета

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко
Зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суверенная внешняя политика невозможна без технологического суверенитета; с целью его достижения Союзное государство реализует ряд масштабных совместных программ, сообщил во время видеомоста Москва – Минск зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко.
"Роль Беларуси в достижении технологического суверенитета очень важна для обеспечения импортонезависимости, а в чем-то и импортоопережения. Я коснусь лишь некоторых отраслей, но детально. Очень важно сотрудничество в области авиастроения, и здесь мы с нетерпением ожидаем выпуска российско-белорусского турбовинтового самолета "Освей", который предназначен для региональных перевозок. Это 19-местная машина. Сейчас мы ждем запуска производства и рассчитываем, что до 2030 года будет выпущено 85-100 штук. Здесь важна кооперация: это и 558-й авиаремонтный завод, и завод УЗГА – Уральский завод гражданской авиации, а также будет активно участвовать площадка 407-го Минского завода гражданской авиации", - рассказал Кравченко.
По его словам, руководство Объединенной авиастроительной корпорации России постоянно наносит визиты в Республику Беларусь. И "Освей", конечно, не единственная совместная программа двух стран в области авиастроения.
Кроме того, Россия реализует ряд других важнейших программ в теснейшей кооперации с белорусскими партнерами.
Видеомост МоскваМинск, посвященный 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, состоялся на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" в преддверии юбилея, который страны будут отмечать 8 декабря.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМоскваДенис КравченкоОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Минск
 
 
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