https://ria.ru/20241203/kravchenko-1987122252.html

Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна

Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна - РИА Новости, 03.12.2024

Кравченко: Роль Беларуси в достижении техсуверенитета СГ очень важна

Суверенная внешняя политика невозможна без технологического суверенитета; с целью его достижения Союзное государство реализует ряд масштабных совместных... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:23

2024-12-03T16:23

2024-12-03T17:07

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

москва

денис кравченко

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

минск

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суверенная внешняя политика невозможна без технологического суверенитета; с целью его достижения Союзное государство реализует ряд масштабных совместных программ, сообщил во время видеомоста Москва – Минск зампредседателя Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике Денис Кравченко. "Роль Беларуси в достижении технологического суверенитета очень важна для обеспечения импортонезависимости, а в чем-то и импортоопережения. Я коснусь лишь некоторых отраслей, но детально. Очень важно сотрудничество в области авиастроения, и здесь мы с нетерпением ожидаем выпуска российско-белорусского турбовинтового самолета "Освей", который предназначен для региональных перевозок. Это 19-местная машина. Сейчас мы ждем запуска производства и рассчитываем, что до 2030 года будет выпущено 85-100 штук. Здесь важна кооперация: это и 558-й авиаремонтный завод, и завод УЗГА – Уральский завод гражданской авиации, а также будет активно участвовать площадка 407-го Минского завода гражданской авиации", - рассказал Кравченко. По его словам, руководство Объединенной авиастроительной корпорации России постоянно наносит визиты в Республику Беларусь. И "Освей", конечно, не единственная совместная программа двух стран в области авиастроения. Кроме того, Россия реализует ряд других важнейших программ в теснейшей кооперации с белорусскими партнерами. Видеомост Москва – Минск, посвященный 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, состоялся на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" в преддверии юбилея, который страны будут отмечать 8 декабря.

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, москва, денис кравченко, объединенная авиастроительная корпорация (оак), минск