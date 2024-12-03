https://ria.ru/20241203/kot-1987153323.html
Симоньян прокомментировала смерть подаренного Путиным кота
Симоньян прокомментировала смерть подаренного Путиным кота - РИА Новости, 03.12.2024
Симоньян прокомментировала смерть подаренного Путиным кота
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале смерть кота Мир, которого российский... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:54
2024-12-03T17:54
2024-12-03T17:55
акита (префектура)
россия
владимир путин
маргарита симоньян
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале смерть кота Мир, которого российский президент Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита. Как передавало агентство Киодо, кот умер от болезни. Питомец был ответным подарком Путина японскому губернатору, который презентовал президенту России щенка собаки акита-ину. "Кот, подаренный Путиным 13 лет назад японскому губернатору, умер. Звали кота Мир. Попробуй тут не увидеть символизм", - написала Симоньян. Ранее хозяин кота объяснял выбор имени тем, что Путин назвал подаренного ему летом 2012 года щенка Юмэ, что в переводе с японского означает "мечта". "А для того, чтобы исполнялись мечты, нужен мир", - приводил РИА Новости представитель международного отдела администрации префектуры Дзиро Хакамада слова губернатора.
https://ria.ru/20240620/pkhunsan-1954141088.html
акита (префектура)
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Кадры с котом Миром, подаренным Путиным губернатору префектуры Акита в Японии
Кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита в Японии, умер от болезни, пишет агентство Киодо.
Губернатор намерен дать в понедельник внеочередную пресс-конференцию в связи с этим печальным поводом.
Коту скоро должно было исполниться 13 лет. Видео с ним приводят СМИ.
2024-12-03T17:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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акита (префектура), россия, владимир путин, маргарита симоньян, в мире
Акита (префектура), Россия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, В мире
Симоньян прокомментировала смерть подаренного Путиным кота
Симоньян увидела символизм в смерти подаренного Путиным кота по кличке Мир
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале
смерть кота Мир, которого российский президент Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита.
Как передавало агентство Киодо, кот умер от болезни. Питомец был ответным подарком Путина японскому губернатору, который презентовал президенту России щенка собаки акита-ину.
"Кот, подаренный Путиным 13 лет назад японскому губернатору, умер. Звали кота Мир. Попробуй тут не увидеть символизм", - написала Симоньян.
Ранее хозяин кота объяснял выбор имени тем, что Путин назвал подаренного ему летом 2012 года щенка Юмэ, что в переводе с японского означает "мечта". "А для того, чтобы исполнялись мечты, нужен мир", - приводил РИА Новости представитель международного отдела администрации префектуры Дзиро Хакамада слова губернатора.