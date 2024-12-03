https://ria.ru/20241203/kot-1987153323.html

Симоньян прокомментировала смерть подаренного Путиным кота

Симоньян прокомментировала смерть подаренного Путиным кота - РИА Новости, 03.12.2024

Симоньян прокомментировала смерть подаренного Путиным кота

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале смерть кота Мир, которого российский... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:54

2024-12-03T17:54

2024-12-03T17:55

акита (префектура)

россия

владимир путин

маргарита симоньян

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987113487_116:0:1385:714_1920x0_80_0_0_f68b72f084ed8fef6582a793154aebf5.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале смерть кота Мир, которого российский президент Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита. Как передавало агентство Киодо, кот умер от болезни. Питомец был ответным подарком Путина японскому губернатору, который презентовал президенту России щенка собаки акита-ину. "Кот, подаренный Путиным 13 лет назад японскому губернатору, умер. Звали кота Мир. Попробуй тут не увидеть символизм", - написала Симоньян. Ранее хозяин кота объяснял выбор имени тем, что Путин назвал подаренного ему летом 2012 года щенка Юмэ, что в переводе с японского означает "мечта". "А для того, чтобы исполнялись мечты, нужен мир", - приводил РИА Новости представитель международного отдела администрации префектуры Дзиро Хакамада слова губернатора.

https://ria.ru/20240620/pkhunsan-1954141088.html

акита (префектура)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с котом Миром, подаренным Путиным губернатору префектуры Акита в Японии Кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита в Японии, умер от болезни, пишет агентство Киодо. Губернатор намерен дать в понедельник внеочередную пресс-конференцию в связи с этим печальным поводом. Коту скоро должно было исполниться 13 лет. Видео с ним приводят СМИ. 2024-12-03T17:54 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

акита (префектура), россия, владимир путин, маргарита симоньян, в мире