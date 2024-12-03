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Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору японской префектуры - РИА Новости, 03.12.2024
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15:49 03.12.2024 (обновлено: 17:10 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/kot-1987110673.html
Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору японской префектуры
Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору японской префектуры - РИА Новости, 03.12.2024
Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору японской префектуры
Кот Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита, умер от болезни, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:49
2024-12-03T17:10
в мире
акита (префектура)
россия
япония
владимир путин
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ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Кот Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита, умер от болезни, сообщило агентство Киодо. Губернатор намерен дать внеочередную пресс-конференцию по этому печальному поводу. Мир родился 12 февраля 2012 года, таким образом, скоро ему должно было исполниться 13 лет. Чем именно он болел, не сообщается. Губернатор Норихиса Сатакэ известен как большой любитель кошек. Путин отправил ему кота в 2013 году в качестве ответного подарка за собаку породы акита-ину, которую губернатор презентовал главе российского государства в благодарность за помощь после землетрясения в Японии в 2011 году. Каждый год накануне Дня кошек 22 февраля на сайте префектуры Акита публиковали видеоотчет о жизни Мира. Последний датирован 21 февраля этого года.
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Кадры с котом Миром, подаренным Путиным губернатору префектуры Акита в Японии
Кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита в Японии, умер от болезни, пишет агентство Киодо. Губернатор намерен дать в понедельник внеочередную пресс-конференцию в связи с этим печальным поводом. Коту скоро должно было исполниться 13 лет. Видео с ним приводят СМИ.
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в мире, акита (префектура), россия, япония, владимир путин
В мире, Акита (префектура), Россия, Япония, Владимир Путин
Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору японской префектуры

В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита

© Фото : Наталья БутинаКот, подаренный Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ
Кот, подаренный Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Наталья Бутина
Кот, подаренный Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихиса Сатакэ. Архивное фото
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ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Кот Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита, умер от болезни, сообщило агентство Киодо.
Губернатор намерен дать внеочередную пресс-конференцию по этому печальному поводу.
Мир родился 12 февраля 2012 года, таким образом, скоро ему должно было исполниться 13 лет. Чем именно он болел, не сообщается.
Губернатор Норихиса Сатакэ известен как большой любитель кошек. Путин отправил ему кота в 2013 году в качестве ответного подарка за собаку породы акита-ину, которую губернатор презентовал главе российского государства в благодарность за помощь после землетрясения в Японии в 2011 году.
Каждый год накануне Дня кошек 22 февраля на сайте префектуры Акита публиковали видеоотчет о жизни Мира. Последний датирован 21 февраля этого года.
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В миреАкита (префектура)РоссияЯпонияВладимир Путин
 
 
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