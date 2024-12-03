https://ria.ru/20241203/kot-1987110673.html

Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору японской префектуры

Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору японской префектуры - РИА Новости, 03.12.2024

Умер кот Мир, которого Путин подарил губернатору японской префектуры

Кот Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита, умер от болезни, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:49

2024-12-03T15:49

2024-12-03T17:10

в мире

акита (префектура)

россия

япония

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149304/44/1493044498_0:458:1200:1133_1920x0_80_0_0_00c18cb8c2e2087d4847647053e95326.jpg

ТОКИО, 3 дек — РИА Новости. Кот Мир, которого президент России Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита, умер от болезни, сообщило агентство Киодо. Губернатор намерен дать внеочередную пресс-конференцию по этому печальному поводу. Мир родился 12 февраля 2012 года, таким образом, скоро ему должно было исполниться 13 лет. Чем именно он болел, не сообщается. Губернатор Норихиса Сатакэ известен как большой любитель кошек. Путин отправил ему кота в 2013 году в качестве ответного подарка за собаку породы акита-ину, которую губернатор презентовал главе российского государства в благодарность за помощь после землетрясения в Японии в 2011 году. Каждый год накануне Дня кошек 22 февраля на сайте префектуры Акита публиковали видеоотчет о жизни Мира. Последний датирован 21 февраля этого года.

https://ria.ru/20240801/sobaki-1963514990.html

акита (префектура)

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с котом Миром, подаренным Путиным губернатору префектуры Акита в Японии Кот Мир, подаренный Путиным губернатору префектуры Акита в Японии, умер от болезни, пишет агентство Киодо. Губернатор намерен дать в понедельник внеочередную пресс-конференцию в связи с этим печальным поводом. Коту скоро должно было исполниться 13 лет. Видео с ним приводят СМИ. 2024-12-03T15:49 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, акита (префектура), россия, япония, владимир путин