https://ria.ru/20241203/koronavirus-1986998256.html

Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса - РИА Новости, 03.12.2024

Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса

Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:20

2024-12-03T04:20

2024-12-03T06:10

ухань

китай

хубэй

тедрос адханом гебрейесус

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воз

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коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Конгрессмены США по итогам двухлетного расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей. "Вирус COVID-19 с наибольшей вероятностью возник из лаборатории в китайском городе Ухань", — говорится в докладе, опубликованном подкомитетом по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США. Законодатели приводят пять аргументов в пользу своей позиции, отмечая, что вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе, все случаи COVID-19 якобы происходят из-за одного попадания в организм человека, хотя при предыдущих пандемиях имелось несколько случаев распространения. Кроме того, конгрессмены указали на наличие в Ухане ведущей исследовательской лаборатории по изучению вирусов SARS, которая, согласно утверждению законодателей, имеет историю исследований при "неадекватных уровнях биологической безопасности". "Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных. По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились", — заключили авторы доклада. В сентябре американские и европейские ученые смогли доказать, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань, следовало из статьи, опубликованной в американском научном журнале Cell. По данным ученых, на рынке в Ухане продавали в том числе млекопитающих, способных заражаться коронавирусом. К ним относились циветы (род млекопитающих. — Прим. ред.), бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Из собранных образцов удалось обнаружить, что животные действительно были инфицированы. При этом большинство лавок, где незаконно продавали этих зверей, находились в западной части рынка, где и зафиксировали первые случаи заболевания. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.

https://ria.ru/20240919/koronavirus-1973720733.html

https://ria.ru/20240617/kitay-1953363969.html

https://ria.ru/20240726/ssha-1962240569.html

ухань

китай

хубэй

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ухань, китай, хубэй, тедрос адханом гебрейесус, конгресс сша, воз, в мире, коронавирус covid-19