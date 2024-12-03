https://ria.ru/20241203/koreya-1987189038.html

Президент Южной Кореи по конституции обязан отменить военное положение

Президент Южной Кореи по конституции обязан отменить военное положение - РИА Новости, 03.12.2024

Президент Южной Кореи по конституции обязан отменить военное положение

Президент Южной Кореи обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения, следует из... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:14

2024-12-03T20:14

2024-12-03T20:14

в мире

южная корея

введение военного положения в южной корее

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения, следует из конституции страны. "Если Национальное собрание требует отмены военного положения большинством голосов, президент должен его отменить", - говорится в пункте 5 статьи 77 конституции Республики Корея. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>

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Ситуация в Сеуле Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить. Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле. 2024-12-03T20:14 true PT0M21S

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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее