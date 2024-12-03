https://ria.ru/20241203/koreya-1987189038.html
Президент Южной Кореи по конституции обязан отменить военное положение
Президент Южной Кореи по конституции обязан отменить военное положение - РИА Новости, 03.12.2024
Президент Южной Кореи по конституции обязан отменить военное положение
Президент Южной Кореи обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения, следует из... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:14
2024-12-03T20:14
2024-12-03T20:14
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Президент Южной Кореи обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения, следует из конституции страны. "Если Национальное собрание требует отмены военного положения большинством голосов, президент должен его отменить", - говорится в пункте 5 статьи 77 конституции Республики Корея. Президент Южной Кореи в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Спикер парламента У Вон Сик на заседании, которое транслировал телеканал YTN, заявил, что не согласен с введением военного положения в стране.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
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Ситуация в Сеуле
Офис спикера парламента Южной Кореи заявил, что введённое президентом военное положение недействительно после голосования депутатов, которые призвали его отменить.
Кадры РИА Новости обстановки в Сеуле.
2024-12-03T20:14
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
Президент Южной Кореи по конституции обязан отменить военное положение
Глава Южной Кореи обязан отменить военное положение после голосования парламента