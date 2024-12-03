https://ria.ru/20241203/koreya-1987178803.html
Парламент Южной Кореи намерен отменить военное положение, сообщил YTN
Парламент Южной Кореи намерен отменить военное положение, сообщил YTN - РИА Новости, 03.12.2024
Парламент Южной Кореи намерен отменить военное положение, сообщил YTN
Парламент Южной Кореи намерен в ближайшее время поставить на голосование вопрос об отмене военного положения, введённого президентом, сообщает телеканал YTN. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T19:11
2024-12-03T19:11
2024-12-03T19:48
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Парламент Южной Кореи намерен в ближайшее время поставить на голосование вопрос об отмене военного положения, введённого президентом, сообщает телеканал YTN. Парламент собрался на заседание одновременно с попытками силовиков проникнуть в здание. Военное положение предусматривает запрет на политическую деятельность.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
Парламент Южной Кореи намерен отменить военное положение, сообщил YTN
YTN: парламент Южной Кореи проведет голосование по отмене военного положения