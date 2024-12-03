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В Южной Корее заблокировали вход в парламент - РИА Новости, 03.12.2024
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17:33 03.12.2024 (обновлено: 18:51 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/koreya-1987147548.html
В Южной Корее заблокировали вход в парламент
В Южной Корее заблокировали вход в парламент - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее заблокировали вход в парламент
Южнокорейские военные после объявления военного положения пытаются проникнуть в здание парламента Южной Кореи и оцепить главный вход, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:33
2024-12-03T18:51
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Южнокорейские военные после объявления военного положения пытаются проникнуть в здание парламента Южной Кореи и оцепить главный вход, сообщило агентство Рёнхап.По данным Рёнхап сейчас у обстановка у парламента крайне хаотичная, проход на территорию, прилегающую к Национальному собранию, перекрыт, пропуск осуществляется только после проверки удостоверений личности, ряд депутатов не смогли попасть на территорию комплекса.
https://ria.ru/20241203/koreja-1987163035.html
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
В Южной Корее заблокировали вход в парламент

Вход в парламент Южной Кореи заблокировали даже для депутатов

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские перед зданием парламента в Сеуле, Южная Корея
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле, Южная Корея
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Южнокорейские военные после объявления военного положения пытаются проникнуть в здание парламента Южной Кореи и оцепить главный вход, сообщило агентство Рёнхап.
По данным Рёнхап сейчас у обстановка у парламента крайне хаотичная, проход на территорию, прилегающую к Национальному собранию, перекрыт, пропуск осуществляется только после проверки удостоверений личности, ряд депутатов не смогли попасть на территорию комплекса.
Обстановка у парламента в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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