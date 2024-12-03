https://ria.ru/20241203/koreya-1987147548.html

В Южной Корее заблокировали вход в парламент

В Южной Корее заблокировали вход в парламент - РИА Новости, 03.12.2024

В Южной Корее заблокировали вход в парламент

Южнокорейские военные после объявления военного положения пытаются проникнуть в здание парламента Южной Кореи и оцепить главный вход, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:33

2024-12-03T17:33

2024-12-03T18:51

в мире

южная корея

введение военного положения в южной корее

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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Южнокорейские военные после объявления военного положения пытаются проникнуть в здание парламента Южной Кореи и оцепить главный вход, сообщило агентство Рёнхап.По данным Рёнхап сейчас у обстановка у парламента крайне хаотичная, проход на территорию, прилегающую к Национальному собранию, перекрыт, пропуск осуществляется только после проверки удостоверений личности, ряд депутатов не смогли попасть на территорию комплекса.

https://ria.ru/20241203/koreja-1987163035.html

южная корея

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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее