https://ria.ru/20241203/koreya-1987147548.html
В Южной Корее заблокировали вход в парламент
В Южной Корее заблокировали вход в парламент - РИА Новости, 03.12.2024
В Южной Корее заблокировали вход в парламент
Южнокорейские военные после объявления военного положения пытаются проникнуть в здание парламента Южной Кореи и оцепить главный вход, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:33
2024-12-03T17:33
2024-12-03T18:51
в мире
южная корея
введение военного положения в южной корее
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СЕУЛ, 3 дек - РИА Новости. Южнокорейские военные после объявления военного положения пытаются проникнуть в здание парламента Южной Кореи и оцепить главный вход, сообщило агентство Рёнхап.По данным Рёнхап сейчас у обстановка у парламента крайне хаотичная, проход на территорию, прилегающую к Национальному собранию, перекрыт, пропуск осуществляется только после проверки удостоверений личности, ряд депутатов не смогли попасть на территорию комплекса.
https://ria.ru/20241203/koreja-1987163035.html
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в мире, южная корея, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Введение военного положения в Южной Корее
В Южной Корее заблокировали вход в парламент
Вход в парламент Южной Кореи заблокировали даже для депутатов