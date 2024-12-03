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В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия - РИА Новости, 03.12.2024
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16:56 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/kontrabanda-1987133945.html
В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия
В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия - РИА Новости, 03.12.2024
В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия
Таможенники возбудили 19 уголовных дел в отношении гражданина Евросоюза, организовавшего контрабанду из России военной техники, в том числе автоматов и... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:56
2024-12-03T16:56
россия
евросоюз
сша
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Таможенники возбудили 19 уголовных дел в отношении гражданина Евросоюза, организовавшего контрабанду из России военной техники, в том числе автоматов и гранатометов, сообщает пресс-служба ФТС. "Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза. Перехвачено 20 международных почтовых отправлений с прицелами для снайперских винтовок, автоматов различных модификаций на базе АК и гранатометов, а также со средствами бронезащиты и военной амуницией. Организатором преступной схемы выступил гражданин одной из стран ЕС", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина через мессенджеры и социальные сети завербовал исполнителей из разных городов России, которые принимали посылки с товарами военного назначения от российских продавцов, переупаковывали их и отправляли заграничным получателям. Со всеми участниками цепи организатор общался через интернет, оплату за товары и посреднические услуги производил исполнителям в криптовалюте. В отношении иностранца Приволжская оперативная таможня возбудила 19 уголовных дел по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
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россия, евросоюз, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия
Россия, Евросоюз, США, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия
В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия

Гражданин ЕС организовал контрабанду из России автоматов и гранатометов

© Фото : Федеральная таможенная службаСотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза
Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Федеральная таможенная служба
Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Таможенники возбудили 19 уголовных дел в отношении гражданина Евросоюза, организовавшего контрабанду из России военной техники, в том числе автоматов и гранатометов, сообщает пресс-служба ФТС.
"Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза. Перехвачено 20 международных почтовых отправлений с прицелами для снайперских винтовок, автоматов различных модификаций на базе АК и гранатометов, а также со средствами бронезащиты и военной амуницией. Организатором преступной схемы выступил гражданин одной из стран ЕС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина через мессенджеры и социальные сети завербовал исполнителей из разных городов России, которые принимали посылки с товарами военного назначения от российских продавцов, переупаковывали их и отправляли заграничным получателям. Со всеми участниками цепи организатор общался через интернет, оплату за товары и посреднические услуги производил исполнителям в криптовалюте.
В отношении иностранца Приволжская оперативная таможня возбудила 19 уголовных дел по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
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