https://ria.ru/20241203/kontrabanda-1987133945.html

В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия

В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия - РИА Новости, 03.12.2024

В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия

Таможенники возбудили 19 уголовных дел в отношении гражданина Евросоюза, организовавшего контрабанду из России военной техники, в том числе автоматов и... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:56

2024-12-03T16:56

2024-12-03T16:56

россия

евросоюз

сша

федеральная таможенная служба (фтс россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987132454_52:0:1021:545_1920x0_80_0_0_1d4fe1d340bc69ed54c39bc7bb4aff4b.jpg

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Таможенники возбудили 19 уголовных дел в отношении гражданина Евросоюза, организовавшего контрабанду из России военной техники, в том числе автоматов и гранатометов, сообщает пресс-служба ФТС. "Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза. Перехвачено 20 международных почтовых отправлений с прицелами для снайперских винтовок, автоматов различных модификаций на базе АК и гранатометов, а также со средствами бронезащиты и военной амуницией. Организатором преступной схемы выступил гражданин одной из стран ЕС", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина через мессенджеры и социальные сети завербовал исполнителей из разных городов России, которые принимали посылки с товарами военного назначения от российских продавцов, переупаковывали их и отправляли заграничным получателям. Со всеми участниками цепи организатор общался через интернет, оплату за товары и посреднические услуги производил исполнителям в криптовалюте. В отношении иностранца Приволжская оперативная таможня возбудила 19 уголовных дел по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240524/tamozhnya-1948248606.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, евросоюз, сша, федеральная таможенная служба (фтс россии), происшествия