В России задержали гражданина ЕС, организовавшего контрабанду оружия
Гражданин ЕС организовал контрабанду из России автоматов и гранатометов
© Фото : Федеральная таможенная службаСотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза
Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Таможенники возбудили 19 уголовных дел в отношении гражданина Евросоюза, организовавшего контрабанду из России военной техники, в том числе автоматов и гранатометов, сообщает пресс-служба ФТС.
"Сотрудники Приволжской оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли канал контрабанды продукции военного назначения в США и страны Евросоюза. Перехвачено 20 международных почтовых отправлений с прицелами для снайперских винтовок, автоматов различных модификаций на базе АК и гранатометов, а также со средствами бронезащиты и военной амуницией. Организатором преступной схемы выступил гражданин одной из стран ЕС", - говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина через мессенджеры и социальные сети завербовал исполнителей из разных городов России, которые принимали посылки с товарами военного назначения от российских продавцов, переупаковывали их и отправляли заграничным получателям. Со всеми участниками цепи организатор общался через интернет, оплату за товары и посреднические услуги производил исполнителям в криптовалюте.
В отношении иностранца Приволжская оперативная таможня возбудила 19 уголовных дел по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда иного вооружения, военной техники, совершенная группой лиц по предварительному сговору), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.