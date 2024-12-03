https://ria.ru/20241203/kongo-1987105320.html
В Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни, пишет Reuters
В Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни, пишет Reuters - РИА Новости, 03.12.2024
В Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни, пишет Reuters
Более 140 человек погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) в ноябре в результате заражения неизвестной болезнью, передает агентство Рейтер со ссылкой на РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:17
2024-12-03T15:17
2024-12-03T15:17
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости/Прайм. Более 140 человек погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) в ноябре в результате заражения неизвестной болезнью, передает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. "Неизвестная болезнь убила 143 человек в юго-западной провинции Демократической Республики в ноябре", - говорится в сообщении агентства. По словам заместителя губернатора провинции Кванго Реми Саки и местного главы здравоохранения Аполлинера Юмбы, у всех зараженных наблюдались похожие симптомы, среди которых высокая температура и сильная головная боль. Медиков направили в зону заражения для сбора образцов. Болезнь распространилась в сельской местности, где сложно достать лекарства. Зараженные умирают из-за нехватки медикаментов. В ВОЗ заявили, что ООН обеспокоена ситуацией и вместе с властями страны работает над изучением болезни. Отмечается, что число зараженных продолжает расти.
https://ria.ru/20241008/marburg-1976875231.html
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в мире, воз, оон
В Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни, пишет Reuters
Reuters: на юго-западе Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни