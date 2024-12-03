Конгресс США признал хищения помощи во время пандемии
Конгресс США признал хищения миллиардов долларов помощи во время пандемии
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. В США в результате мошеннических схем при выплатах государственной помощи во время пандемии коронавируса было похищено более четверти триллиона долларов, следует из доклада американских конгрессменов по итогам двухлетного расследования.
"Мошенники нанесли американским налогоплательщикам ущерб на сумму более 191 миллиарда долларов, воспользовавшись федеральной системой страхования по безработице и используя личную информацию людей", - говорится в докладе, опубликованном подкомитетом по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США.
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Кроме того, еще не менее 64 миллиардов долларов государственных денег в США были похищены в результате действий мошенников и преступников, воспользовавшихся, так называемой, "программой защиты зарплат", при которой государство предоставляло американцам финансовую помощь в виде займов, которые могли быть прощены, если средства были использованы для компенсации трудностей, вызванных пандемией.
Еще 200 миллионов долларов были "утеряны" из-за недостаточного контроля за поддержкой малого бизнеса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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