Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США признал хищения помощи во время пандемии - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:24 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/khischenie-1986998640.html
Конгресс США признал хищения помощи во время пандемии
Конгресс США признал хищения помощи во время пандемии - РИА Новости, 03.12.2024
Конгресс США признал хищения помощи во время пандемии
В США в результате мошеннических схем при выплатах государственной помощи во время пандемии коронавируса было похищено более четверти триллиона долларов,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T04:24
2024-12-03T04:24
в мире
сша
китай
ухань
тедрос адханом гебрейесус
воз
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. В США в результате мошеннических схем при выплатах государственной помощи во время пандемии коронавируса было похищено более четверти триллиона долларов, следует из доклада американских конгрессменов по итогам двухлетного расследования. "Мошенники нанесли американским налогоплательщикам ущерб на сумму более 191 миллиарда долларов, воспользовавшись федеральной системой страхования по безработице и используя личную информацию людей", - говорится в докладе, опубликованном подкомитетом по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США. Кроме того, еще не менее 64 миллиардов долларов государственных денег в США были похищены в результате действий мошенников и преступников, воспользовавшихся, так называемой, "программой защиты зарплат", при которой государство предоставляло американцам финансовую помощь в виде займов, которые могли быть прощены, если средства были использованы для компенсации трудностей, вызванных пандемией. Еще 200 миллионов долларов были "утеряны" из-за недостаточного контроля за поддержкой малого бизнеса. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
https://ria.ru/20240919/koronavirus-1973720733.html
https://ria.ru/20241014/koronavirus-1977923698.html
сша
китай
ухань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, ухань, тедрос адханом гебрейесус, воз, конгресс сша
В мире, США, Китай, Ухань, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Конгресс США
Конгресс США признал хищения помощи во время пандемии

Конгресс США признал хищения миллиардов долларов помощи во время пандемии

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. В США в результате мошеннических схем при выплатах государственной помощи во время пандемии коронавируса было похищено более четверти триллиона долларов, следует из доклада американских конгрессменов по итогам двухлетного расследования.
"Мошенники нанесли американским налогоплательщикам ущерб на сумму более 191 миллиарда долларов, воспользовавшись федеральной системой страхования по безработице и используя личную информацию людей", - говорится в докладе, опубликованном подкомитетом по коронавирусу комитета по надзору палаты представителей конгресса США.
Люди на улицах Уханя - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае
19 сентября, 20:37
Кроме того, еще не менее 64 миллиардов долларов государственных денег в США были похищены в результате действий мошенников и преступников, воспользовавшихся, так называемой, "программой защиты зарплат", при которой государство предоставляло американцам финансовую помощь в виде займов, которые могли быть прощены, если средства были использованы для компенсации трудностей, вызванных пандемией.
Еще 200 миллионов долларов были "утеряны" из-за недостаточного контроля за поддержкой малого бизнеса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Онищенко оценил вероятность новой пандемии коронавируса
14 октября, 12:32
 
В миреСШАКитайУханьТедрос Адханом ГебрейесусВОЗКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала