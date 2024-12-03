https://ria.ru/20241203/katar-1987090587.html

Катар сообщил о сотрудничестве по прекращению военных действий в Сирии

Катар сообщил о сотрудничестве по прекращению военных действий в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024

Катар сообщил о сотрудничестве по прекращению военных действий в Сирии

Катар взаимодействует с партнёрами в регионе для поиска решений по прекращению военных действий в Сирии, сообщил на пресс-конференции официальный представитель... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:15

2024-12-03T14:15

2024-12-03T14:15

в мире

катар

сирия

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ДОХА, 3 дек - РИА Новости. Катар взаимодействует с партнёрами в регионе для поиска решений по прекращению военных действий в Сирии, сообщил на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. "Мы работаем с нашими партнерами в регионе для поиска решений для прекращения военных действий в Сирии", - сказал аль-Ансари. "Политическое всеобъемлющее решение на основе международных резолюций является единственным для урегулирования кризиса в Сирии", - добавил он.

https://ria.ru/20241203/siriya-1987031192.html

катар

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в мире, катар, сирия