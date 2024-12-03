https://ria.ru/20241203/kanada-1986993980.html

Канада представит обновленную стратегию по Арктике с учетом геополитики

Канада представит обновленную стратегию по Арктике с учетом геополитики - РИА Новости, 03.12.2024

Канада представит обновленную стратегию по Арктике с учетом геополитики

Власти Канады планируют представить обновленную стратегию по Арктике в ближайшие дни, сообщила глава МИД страны Мелани Жоли на пресс-конференции, трансляцию... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:52

2024-12-03T02:52

2024-12-03T03:33

в мире

канада

арктика

сша

мелани жоли

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти Канады планируют представить обновленную стратегию по Арктике в ближайшие дни, сообщила глава МИД страны Мелани Жоли на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал CPAC. В июне Жоли заявляла, что канадские власти работают над внесением изменений в стратегию страны в арктическом регионе с учетом геополитической ситуации в мире, в частности вступлением в НАТО Швеции и Финляндии. "Мы (давно - ред.) работаем над нашей внешней политикой по Арктике и планируем представить нашу внешнюю политику по Арктике в ближайшие дни", - заявила Жоли. Глава канадского МИД отметила, что им нужно переосмыслить степень угрозы в арктическом регионе, а также развивать сотрудничество с США и скандинавскими странами. Кроме того, Жоли заявила, что в настоящий момент Канада находится в процессе строительства восьми ледоколов. В ноябре советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.

https://ria.ru/20241002/kanada-1976052860.html

https://ria.ru/20240408/apl-1938701107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, арктика, сша, мелани жоли, джейк салливан, нато