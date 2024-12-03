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СМИ сообщили о разрывах интернет-кабеля, соединяющего Швецию и Финляндию - РИА Новости, 03.12.2024
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10:06 03.12.2024 (обновлено: 11:17 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/kabel-1987024537.html
СМИ сообщили о разрывах интернет-кабеля, соединяющего Швецию и Финляндию
СМИ сообщили о разрывах интернет-кабеля, соединяющего Швецию и Финляндию - РИА Новости, 03.12.2024
СМИ сообщили о разрывах интернет-кабеля, соединяющего Швецию и Финляндию
Между Финляндией и Швецией оборвался интернет-кабель, сообщила служба новостей Ekot шведской радиовещательной компании Sveriges Radio со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:06
2024-12-03T11:17
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Между Финляндией и Швецией оборвался интернет-кабель, сообщила служба новостей Ekot шведской радиовещательной компании Sveriges Radio со ссылкой на источники. "По данным компании Ekot, произошел обрыв кабеля на интернет-линии между Швецией и Финляндией", — говорится в статье. Полиция подозревает, что это произошло в результате преступной деятельности. Власти проинформированы об инциденте. Представитель пресс-службы шведского управления связи и телекоммуникаций Петер Экстедт уточнил, что разрывов было два, они произошли на суше в Финляндии. Владелец сети GlobalConnect сейчас устраняет повреждения, добавил Экстедт. Восемнадцатого ноября финская компания-оператор Cinia Oy сообщила о выходе из строя подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря до Германии. На следующий день стало известно о повреждении второго подводного кабеля — между Швецией и Литвой. Финские и шведские правоохранители ведут расследование. Оба кабеля отремонтировали и снова ввели в эксплуатацию.
https://ria.ru/20241120/kabel-1984864768.html
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в мире, швеция, финляндия, германия
В мире, Швеция, Финляндия, Германия
СМИ сообщили о разрывах интернет-кабеля, соединяющего Швецию и Финляндию

Между Швецией и Финляндией ночью произошел обрыв интернет-кабеля

© Getty Images / Anadolu/Narciso ContrerasБалтийское море
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Narciso Contreras
Балтийское море. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Между Финляндией и Швецией оборвался интернет-кабель, сообщила служба новостей Ekot шведской радиовещательной компании Sveriges Radio со ссылкой на источники.
"По данным компании Ekot, произошел обрыв кабеля на интернет-линии между Швецией и Финляндией", — говорится в статье.
Полиция подозревает, что это произошло в результате преступной деятельности. Власти проинформированы об инциденте.
Представитель пресс-службы шведского управления связи и телекоммуникаций Петер Экстедт уточнил, что разрывов было два, они произошли на суше в Финляндии. Владелец сети GlobalConnect сейчас устраняет повреждения, добавил Экстедт.
Восемнадцатого ноября финская компания-оператор Cinia Oy сообщила о выходе из строя подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря до Германии. На следующий день стало известно о повреждении второго подводного кабеля — между Швецией и Литвой. Финские и шведские правоохранители ведут расследование. Оба кабеля отремонтировали и снова ввели в эксплуатацию.
Балтийское море - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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