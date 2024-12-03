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В Нижнем Новгороде открыли кампус школы IT-технологий

В Нижнем Новгороде открыли кампус школы IT-технологий - РИА Новости, 03.12.2024

В Нижнем Новгороде открыли кампус школы IT-технологий

Кампус школы цифровых технологий от Сбера открыли в Нижнем Новгороде в бывшем здании корпорации Intel, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:03

2024-12-03T17:03

2024-12-03T17:03

россия

нижний новгород

нижегородская область

глеб никитин

герман греф

владимир шухов

сбербанк россии

сбер

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Кампус школы цифровых технологий от Сбера открыли в Нижнем Новгороде в бывшем здании корпорации Intel, передает корреспондент РИА Новости. По словам создателей проекта, "Школа 21" позволяет любому желающему старше 18 лет после прохождения отборочного этапа бесплатно получить востребованную IT-профессию. Образовательный проект реализуется по поручению президента РФ. "В "Школе 21" есть 14 различных специальностей. В самое ближайшее время мы планируем вывести еще несколько. Нижний Новгород для нас, в первую очередь, регион, где очень сильное направление разработки архитектуры и дизайна микроэлектроники. Поэтому мы, конечно, будем стараться здесь делать соответствующие направления подготовки инженеров в этой области", – заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Кампус "Школы 21" и IT-хаб Сбера разместились на улице Тургенева — в здании, где раньше располагалась компания Intel, которая после начала СВО ушла из России. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал это символичным, добавив, что "специалистов "Интела" быстро разобрали другие компании, в том числе Сбер". "Нижний Новгород - один самых продвинутых городов России с точки зрения IT-технологий. Открываем наш кампус в кампусе ушедшего "Интела". Инженеры Сбера заменили инженеров "Интела". В этом смысле компетенция не утрачена, она продолжается", - отметил глава Сбербанка. Он также заявил, что "талантливые мотивированные ребята могут приехать из любых уголков Нижегородской области и бесплатно получить IT- обучение в Школе 21". В свою очередь Никитин заявил, что сейчас региону не хватает 3,5 тысячи IT-специалистов, и открытие "Школы 21" в Нижнем Новгороде должно помочь хотя бы частично закрыть дефицит IT-кадров. Он также добавил, что их будут приглашать и из других регионов. Директор "Школы 21" Александр Федяков сообщил, что сейчас в России действует уже 15 кампусов - от Белгорода до Южно-Сахалинска, где люди разных возрастов и профессий осваивают цифровые знания и умение программировать. "Школа 21" в Нижнем Новгороде рассчитана на 200 рабочих станций. Планируется, что через отборочные "бассейны" будут ежегодно проходить 900 человек, а приступать к основному обучению — 200. Первый отборочный "бассейн" стартовал 2 декабря 2024 года. На него зачислено 220 человек. Среди желающих учиться в школе — 84% нижегородцев, а также жители Пензенской, Костромской, Владимирской, Кировской, Мурманской областей. Как рассказали организаторы нижегородской "Школы 21", средний возраст участников — 29 лет, самой старшей участнице — 61 год. Почти треть "IT-школьников" — девушки. Половина участников не пробовали программировать до поступления в "Школу 21". Среди участников есть представители таких сфер, как юриспруденция, туризм, промышленность, искусство, строительство. Дизайн-концепция нижегородского кампуса школы и названия кластеров связаны с историей города и с людьми, которые внесли большой вклад в развитие науки и техники: математиком Юрием Неймарком, физиком Александром Поповым, изобретателем Иваном Кулибиным и инженером Владимиром Шуховым.

https://ria.ru/20241202/it-biznes-1986513548.html

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