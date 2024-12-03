В Иркутске осудили создателя сети интимных салонов
Лидер ОПГ, создавшей в Иркутске сеть интимных салонов, получил 13,5 года колонии
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 дек - РИА Новости. Лидер организованной преступной группы (ОПГ), создавшей в Иркутске сеть интимных салонов и находившийся в международном розыске, приговорен судом к 13,5 годам колонии строгого режима, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По данным полиции, в 2015 году криминальный лидер по кличке Кос создал в Иркутске преступное сообщество с сетью так называемых фирм по оказанию интимных услуг, куда в том числе вовлекались несовершеннолетние. Анкеты девушек размещались в сети интернет, встречи с клиентами проходили в арендованных квартирах, а также на выездах в сауны и гостиницы. За невыход или попытку отказаться организаторы ввели систему штрафов и физических наказаний.
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Деятельность сообщества была пресечена весной 2019 года. Тогда же фигурант скрылся от следствия за пределы России и постоянно менял страну проживания. В начале 2021 года сотрудники Интерпола установили его очередное местонахождение в городе Батуми Республики Грузия. Мужчина был задержан и экстрадирован в Россию. Ему предъявили обвинение по шести статьям УК РФ, среди которых создание преступного сообщества, вовлечение в занятия проституцией несовершеннолетних, похищение человека, умышленное причинение вреда здоровью, вымогательство.
По данным Иркутской областной прокуратуры, всего по делу были задержаны восемнадцать человек, трое из которых подписали досудебное соглашение. Следствие над лидером преступного сообщества СК выделил в отдельное производство. Ранее к 5,5 и 7 годам лишения свободы были осуждены два подельника Коса, возглавлявшие так называемые фирмы по оказанию интим-услуг.
"Суд назначил фигуранту наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В сообщении Иркутского областного суда отмечается, что по делу обвиняемого 37-летнего Ленивцева А.С. "в судебных заседаниях были допрошены более 100 свидетелей, потерпевшими по делу проходили 10 человек". Уголовное дело в отношении остальных соучастников преступлений находится на рассмотрении.