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Иран готов направить силы в Сирию по официальному запросу - РИА Новости, 03.12.2024
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18:48 03.12.2024 (обновлено: 19:01 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/iran-1987171678.html
Иран готов направить силы в Сирию по официальному запросу
Иран готов направить силы в Сирию по официальному запросу - РИА Новости, 03.12.2024
Иран готов направить силы в Сирию по официальному запросу
Иран готов рассмотреть вопрос об отправке своих сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит соответствующий официальный запрос, заявил на фоне активизации... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:48
2024-12-03T19:01
в мире
иран
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Иран готов рассмотреть вопрос об отправке своих сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит соответствующий официальный запрос, заявил на фоне активизации террористических группировок в Сирии министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Иран готов в случае официального запроса Дамаска рассмотреть (вопрос - ред.) отправки сил в Сирию", - приводит слова главы иранского МИД агентство Tasnim со ссылкой на катарские СМИ.Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Он уже посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара, где он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241203/iran-1987170293.html
https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html
https://ria.ru/20241203/peregovory-1987104514.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, иран, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, аббас аракчи
В мире, Иран, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Аббас Аракчи
Иран готов направить силы в Сирию по официальному запросу

МИД Ирана: Тегеран готов направить силы в Сирию по официальному запросу

© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Иран готов рассмотреть вопрос об отправке своих сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит соответствующий официальный запрос, заявил на фоне активизации террористических группировок в Сирии министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Иран готов в случае официального запроса Дамаска рассмотреть (вопрос - ред.) отправки сил в Сирию", - приводит слова главы иранского МИД агентство Tasnim со ссылкой на катарские СМИ.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Глава МИД Ирана планирует посетить Россию
Вчера, 18:46
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Он уже посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара, где он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Военнослужащие сирийской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
США связывались с Россией по ситуации в Сирии, заявили в Пентагоне
Вчера, 02:43
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В МИД Ирана назвали возможные даты переговоров с Турцией и Россией по Сирии
Вчера, 16:13
 
В миреИранСирияОбострение ситуации в Сирии — 2024Аббас Аракчи
 
 
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