https://ria.ru/20241203/iran-1987171678.html

Иран готов направить силы в Сирию по официальному запросу

Иран готов направить силы в Сирию по официальному запросу - РИА Новости, 03.12.2024

Иран готов направить силы в Сирию по официальному запросу

Иран готов рассмотреть вопрос об отправке своих сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит соответствующий официальный запрос, заявил на фоне активизации... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:48

2024-12-03T18:48

2024-12-03T19:01

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сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 3 дек - РИА Новости. Иран готов рассмотреть вопрос об отправке своих сил в Сирию, если со стороны Дамаска поступит соответствующий официальный запрос, заявил на фоне активизации террористических группировок в Сирии министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи."Иран готов в случае официального запроса Дамаска рассмотреть (вопрос - ред.) отправки сил в Сирию", - приводит слова главы иранского МИД агентство Tasnim со ссылкой на катарские СМИ.Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визит по странам региона Ближнего Востока. Он уже посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара, где он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241203/iran-1987170293.html

https://ria.ru/20241203/siriya-1986993419.html

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в мире, иран, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, аббас аракчи