https://ria.ru/20241203/iran-1986987132.html

МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии

МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024

МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии

Турция обеспокоена действиями террористов в Сирии столь же, сколь и Иран, терроризм опасен не только для Сирии, но и для других стран региона, в том числе для... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:11

2024-12-03T00:11

2024-12-03T00:12

в мире

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алеппо

турция

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воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Турция обеспокоена действиями террористов в Сирии столь же, сколь и Иран, терроризм опасен не только для Сирии, но и для других стран региона, в том числе для Турции, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его слова приводит агентство Tasnim."Мы все пришли к выводу, что любая нестабильность в Сирии не ограничивается только Сирией. Глава МИД Сирии четко заявил, что эти проблемы не имеют отношения к Турции. Наши турецкие друзья, столь же, сколь и мы обеспокоены развитием событий в Сирии, и нам всем известно, что террористы не концентрируются в одном месте, а перемещаются в другие точки", – заявил Багаи. Накануне глава МИД Ирана Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визиты по странам региона Ближнего Востока. В воскресенье он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986981213.html

https://ria.ru/20241202/sotrudnichestvo-1986984119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, алеппо, турция, башар асад, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024