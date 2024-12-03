Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 03.12.2024 (обновлено: 00:12 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/iran-1986987132.html
МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии
МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии - РИА Новости, 03.12.2024
МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии
Турция обеспокоена действиями террористов в Сирии столь же, сколь и Иран, терроризм опасен не только для Сирии, но и для других стран региона, в том числе для... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T00:11
2024-12-03T00:12
в мире
сирия
алеппо
турция
башар асад
воздушно-космические силы россии
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986881137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37d0a62fa5d0e77abb7b5a574c0f3c84.jpg
ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Турция обеспокоена действиями террористов в Сирии столь же, сколь и Иран, терроризм опасен не только для Сирии, но и для других стран региона, в том числе для Турции, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его слова приводит агентство Tasnim."Мы все пришли к выводу, что любая нестабильность в Сирии не ограничивается только Сирией. Глава МИД Сирии четко заявил, что эти проблемы не имеют отношения к Турции. Наши турецкие друзья, столь же, сколь и мы обеспокоены развитием событий в Сирии, и нам всем известно, что террористы не концентрируются в одном месте, а перемещаются в другие точки", – заявил Багаи. Накануне глава МИД Ирана Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визиты по странам региона Ближнего Востока. В воскресенье он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20241202/siriya-1986981213.html
https://ria.ru/20241202/sotrudnichestvo-1986984119.html
сирия
алеппо
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986881137_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f842440720a2cfd6673da49222bb55f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, алеппо, турция, башар асад, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Турция, Башар Асад, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии

Представитель МИД Ирана Багаи: терроризм опасен не только для Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкТанк сирийской армии
Танк сирийской армии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Танк сирийской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Турция обеспокоена действиями террористов в Сирии столь же, сколь и Иран, терроризм опасен не только для Сирии, но и для других стран региона, в том числе для Турции, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его слова приводит агентство Tasnim.
"Мы все пришли к выводу, что любая нестабильность в Сирии не ограничивается только Сирией. Глава МИД Сирии четко заявил, что эти проблемы не имеют отношения к Турции. Наши турецкие друзья, столь же, сколь и мы обеспокоены развитием событий в Сирии, и нам всем известно, что террористы не концентрируются в одном месте, а перемещаются в другие точки", – заявил Багаи.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В ООН сообщили о перемещении населения из-за боевых действий в Сирии
Вчера, 22:55
Накануне глава МИД Ирана Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визиты по странам региона Ближнего Востока. В воскресенье он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Президент Ирана заявил о готовности сотрудничать с Россией по Сирии
Вчера, 23:34
 
В миреСирияАлеппоТурцияБашар АсадВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала