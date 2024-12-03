МИД Ирана: Анкара и Тегеран обеспокоены действиями террористов в Сирии
Представитель МИД Ирана Багаи: терроризм опасен не только для Сирии
Танк сирийской армии. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 дек – РИА Новости. Турция обеспокоена действиями террористов в Сирии столь же, сколь и Иран, терроризм опасен не только для Сирии, но и для других стран региона, в том числе для Турции, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Его слова приводит агентство Tasnim.
"Мы все пришли к выводу, что любая нестабильность в Сирии не ограничивается только Сирией. Глава МИД Сирии четко заявил, что эти проблемы не имеют отношения к Турции. Наши турецкие друзья, столь же, сколь и мы обеспокоены развитием событий в Сирии, и нам всем известно, что террористы не концентрируются в одном месте, а перемещаются в другие точки", – заявил Багаи.
Накануне глава МИД Ирана Аракчи на фоне роста террористической активности в Сирии начал визиты по странам региона Ближнего Востока. В воскресенье он посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, передал сирийскому правительству послание от Тегерана, а также подтвердил поддержку иранской стороной армии и правительства Сирии в борьбе с террористическими группировками. Следующим пунктом поездки Аракчи стала Анкара.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (прежнее название "Джебхат ан-Нусра")* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. На севере провинции Алеппо идут попытки продвинуться вглубь территорий, контролируемых курдскими формированиями в районе населенного пункта Тель-Рифаат. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Запрещенная в России террористическая группировка.