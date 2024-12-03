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Спецназ Грузии применил водометы для оттеснения протестующих - РИА Новости, 03.12.2024
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22:23 03.12.2024
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Спецназ Грузии применил водометы для оттеснения протестующих
Спецназ Грузии применил водометы для оттеснения протестующих - РИА Новости, 03.12.2024
Спецназ Грузии применил водометы для оттеснения протестующих
Спецназ у парламента Грузии начал применять брандспойты для оттеснения митингующих от стены здания после того, как участники протеста стали забрасывать бойцов... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:23
2024-12-03T22:23
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
тбилиси
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Спецназ у парламента Грузии начал применять брандспойты для оттеснения митингующих от стены здания после того, как участники протеста стали забрасывать бойцов спецназа петардами, передает корреспондент РИА Новости. Под напором воды собравшиеся у стены сторонники оппозиции отступили на несколько метров. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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РИА Новости
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96
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Спецназ Грузии применил водометы для оттеснения протестующих

Спецназ у парламента Грузии применил брандспойты для оттеснения митингующих

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Спецназ у парламента Грузии начал применять брандспойты для оттеснения митингующих от стены здания после того, как участники протеста стали забрасывать бойцов спецназа петардами, передает корреспондент РИА Новости.
Под напором воды собравшиеся у стены сторонники оппозиции отступили на несколько метров.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Как прошла акция протеста оппозиции в Тбилиси
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

Акция протеста оппозиции в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10

Двадцать шестого октября на парламентских выборах в Грузии набрала большинство партия "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии не признали итоги выборов и призвали сторонников выходить на акции протеста.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Двадцать восьмого ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Полиция разогнала сторонников оппозиции с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 10

В тот же день после полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Протестующие дошли до станции метро "Руставели", у которой правоохранители стали в заслоны с нескольких сторон.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: мужчина с флагом Грузии на акциях протеста в Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 10

Многих протестующих задержали, включая одного из лидеров оппозиционной партии "За перемены" Зураба Джапаридзе. МВД Грузии сообщало, что в ходе протестов у парламента за несколько дней пострадали более 110 правоохранителей, были задержаны более 200 человек.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, в том числе водометы.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 10

Президент Саломе Зурабишвили всячески поддерживает митинг и призывает к манифестациям.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 10

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии, направленные на прекращение беспорядков, будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Сегодня пресс-служба грузинского МВД сообщила, что за прошедшую ночь еще 34 участника протеста были задержаны у здания парламента в центре Тбилиси.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
9 из 10

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что оппозиционные политики жертвуют молодежью на акциях протеста, исполняя задания "начальников" извне.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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