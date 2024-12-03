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Спецназ Грузии применил водометы для оттеснения протестующих

Спецназ Грузии применил водометы для оттеснения протестующих - РИА Новости, 03.12.2024

Спецназ Грузии применил водометы для оттеснения протестующих

Спецназ у парламента Грузии начал применять брандспойты для оттеснения митингующих от стены здания после того, как участники протеста стали забрасывать бойцов... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:23

2024-12-03T22:23

2024-12-03T22:23

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Спецназ у парламента Грузии начал применять брандспойты для оттеснения митингующих от стены здания после того, как участники протеста стали забрасывать бойцов спецназа петардами, передает корреспондент РИА Новости. Под напором воды собравшиеся у стены сторонники оппозиции отступили на несколько метров. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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