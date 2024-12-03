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В Тбилиси задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва

В Тбилиси задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва - РИА Новости, 03.12.2024

В Тбилиси задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании молодого человека по обвинению в подготовке взрыва в Тбилиси, у него были обнаружены "коктейли... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:14

2024-12-03T22:14

2024-12-03T22:14

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании молодого человека по обвинению в подготовке взрыва в Тбилиси, у него были обнаружены "коктейли Молотова"."В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками главного управления криминальной полиции МВД, был задержан 1999 года рождения Д. Х. по обвинению в подготовке взрыва… Правоохранители первоначально задержали обвиняемого за искусственное перекрытие проезжей части во время акции протеста и неподчинение законному требованию полиции. В результате личного обыска Д. Х. были обнаружены так называемые "коктейли Молотова", эксплуатация которых может привести к серьезным травмам или гибели людей", - говорится в заявлении МВД.Обвиняемому может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

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