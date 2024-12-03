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В Тбилиси задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва - РИА Новости, 03.12.2024
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22:14 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987201092.html
В Тбилиси задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва
В Тбилиси задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва - РИА Новости, 03.12.2024
В Тбилиси задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании молодого человека по обвинению в подготовке взрыва в Тбилиси, у него были обнаружены "коктейли... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:14
2024-12-03T22:14
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании молодого человека по обвинению в подготовке взрыва в Тбилиси, у него были обнаружены "коктейли Молотова"."В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками главного управления криминальной полиции МВД, был задержан 1999 года рождения Д. Х. по обвинению в подготовке взрыва… Правоохранители первоначально задержали обвиняемого за искусственное перекрытие проезжей части во время акции протеста и неподчинение законному требованию полиции. В результате личного обыска Д. Х. были обнаружены так называемые "коктейли Молотова", эксплуатация которых может привести к серьезным травмам или гибели людей", - говорится в заявлении МВД.Обвиняемому может грозить лишение свободы сроком до семи лет.
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в мире, тбилиси, грузия, протесты в грузии — 2024, парламентские выборы в грузии — 2024, мвд грузии
В мире, Тбилиси, Грузия, Протесты в Грузии — 2024, Парламентские выборы в Грузии — 2024, МВД Грузии
В Тбилиси задержали мужчину по обвинению в подготовке взрыва

МВД Грузии задержало мужчину по обвинению в подготовке взрыва в Тбилиси

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на акции протеста оппозиции в Тбилиси
Сотрудники полиции на акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции на акции протеста оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании молодого человека по обвинению в подготовке взрыва в Тбилиси, у него были обнаружены "коктейли Молотова".
"В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками главного управления криминальной полиции МВД, был задержан 1999 года рождения Д. Х. по обвинению в подготовке взрыва… Правоохранители первоначально задержали обвиняемого за искусственное перекрытие проезжей части во время акции протеста и неподчинение законному требованию полиции. В результате личного обыска Д. Х. были обнаружены так называемые "коктейли Молотова", эксплуатация которых может привести к серьезным травмам или гибели людей", - говорится в заявлении МВД.
Обвиняемому может грозить лишение свободы сроком до семи лет.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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