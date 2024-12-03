https://ria.ru/20241203/gruziya-1987150199.html
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя - РИА Новости, 03.12.2024
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя
Слухи об отставке председателя "Грузинской мечты", бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии, передает телекомпания... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:43
2024-12-03T17:43
2024-12-03T17:43
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гия вольский
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Слухи об отставке председателя "Грузинской мечты", бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии, передает телекомпания "Мтавари архи". Ранее телекомпания сообщила, что, по ее информации, Гарибашвили покинул "Грузинскую мечту". "Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается", - заявил телекомпании один из членов партии, Гия Вольский.
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в мире, грузия, ираклий гарибашвили, гия вольский, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Гия Вольский, Грузинская мечта - Демократическая Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя
В правящей партии Грузии опровергли слухи об отставке Гарибашвили