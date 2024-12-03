Рейтинг@Mail.ru
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987150199.html
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя - РИА Новости, 03.12.2024
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя
Слухи об отставке председателя "Грузинской мечты", бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии, передает телекомпания... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:43
2024-12-03T17:43
в мире
грузия
ираклий гарибашвили
гия вольский
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_48427933d9640b44b920fafe60b8c8ed.jpg
ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Слухи об отставке председателя "Грузинской мечты", бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии, передает телекомпания "Мтавари архи". Ранее телекомпания сообщила, что, по ее информации, Гарибашвили покинул "Грузинскую мечту". "Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается", - заявил телекомпании один из членов партии, Гия Вольский.
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987083875.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598074102_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_547e7ef925b119c1e996ef385da404cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, ираклий гарибашвили, гия вольский, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Гарибашвили, Гия Вольский, Грузинская мечта - Демократическая Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
В "Грузинской мечте" опровергли сообщения об отставке председателя

В правящей партии Грузии опровергли слухи об отставке Гарибашвили

© AP Photo / Shakh AivazovПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Слухи об отставке председателя "Грузинской мечты", бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии, передает телекомпания "Мтавари архи".
Ранее телекомпания сообщила, что, по ее информации, Гарибашвили покинул "Грузинскую мечту".
"Не придумывайте. У вас неверная информация, данный вопрос даже не рассматривается", - заявил телекомпании один из членов партии, Гия Вольский.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Попытка устроить Майдан в Грузии провалилась, заявил премьер
Вчера, 13:37
 
В миреГрузияИраклий ГарибашвилиГия ВольскийГрузинская мечта - Демократическая ГрузияПарламентские выборы в Грузии — 2024Протесты в Грузии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала